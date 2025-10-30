¿A Qué Hora Se Estrena It: Bienvenidos A Derry 1X02 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Para llegar a tiempo a su cita con Halloween, el segundo capítulo de It: Bienvenidos a Derry adelanta su estreno a este viernes 31 de octubre. La serie creada por los hermanos Andy y Bárbara Muschietti aborda los orígenes del ente malévolo que finalmente adopta la forma de Pennywise, el payaso asesino, y que ya está sembrado el caos en Derry. Así, los fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el segundo episodio de It: Bienvenidos a Derry en HBO Max?

En el anterior capítulo, It se cobra sus primeras víctimas y siembra el terror en el tranquilo pueblo Derry. La serie, ambientada 27 años antes de la película original, presenta al villano como sangriento, visceral y repugnante demonio de dos cabezas con alas de murciélago, expandiendo así el universo creado por Stephen King.

Tras el estreno del primer capítulo este lunes 27 de octubre (el domingo 26 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las ocho entregas que conforman la temporada 1 de It: Bienvenidos a Derry irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 27 de octubre de 2025

- Episodio 2: 31 de octubre de 2025

- Episodio 3: 10 de noviembre de 2025

- Episodio 4: 17 de noviembre de 2025

- Episodio 5: 24 de noviembre de 2025

- Episodio 6: 1 de diciembre de 2025

- Episodio 7: 8 de diciembre de 2025

- Episodio 8: 15 de diciembre de 2025

En cuanto al horario del estreno, el segundo episodio de It: Bienvenidos a Derry estará disponible en HBO Max a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la nueva entrega de la serie llegará a la plataforma a las 8:00 horas del viernes 31 de octubre. Una hora antes, a las 7:00 horas, el capitulo verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento la serie de Netflix tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán conocer más acerca de los orígenes de Pennywise a partir de la una de la madrugada del viernes. También a esa hora episodio 2 de It: Bienvenidos a Derry llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 2:00 horas, la nueva entrega de la precuela de It se podrá ver en territorios como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. A las 3:00 horas, la el segundo episodio de It: Bienvenidos a Derry estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 4:00 horas cuando el nuevo episodio de la serie creada por Andy y Bárbara Muschietti esté disponible en HBO Max para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).