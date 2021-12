Hawkeye: ¿Quién es el vengador retirado dueño del reloj Rolex que buscan Ojo de Halcón y Kate Bishop?

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

Tras cuatro capítulos de Hawkeye, sus dos protagonistas, Ojo de Halcón (Jeremy Renner) y Kate Bishop (Hailee Steindfeld) tienen muchos auntos pendientes que resolver antes de que llegue la Navidad. Esclarecer la misteriosa muerte de Armand Duquesne, hacer frente a la Mafia del Chándal y a su líder, la misteriosa Echo, lidiar con la gran amenaza que supone la entrada en juego de la nueva Viuda Negra y desenmascarar al pérfido Jack Duquesne, el novio de la madre de la joven. Sin embargo, hay un misterio más se suma esas tareas pendientes: el Rolex que se subastó durante el primer episodio.

Cuando Thanos destruyó el cuartel general de los Vengadores en Endgame, muchos contrabandistas acudieron para rebuscar entre los escombros para hacerse con las más variopintas pertenencias que tuvieran algún valor para así, poder subastarlas en el mercado negro. Entre ellas, tal y como se vio en el primer episodio, estaban el traje y la espada de Ronin... y también un misterioso reloj que, por lo visto, cuenta con mayor importancia de la esperada.

Ese objeto tan corriente, más allá de que se trate de un Rolex, un reloj de alta gama, es codiciado por los delincuentes, que se hicieron el cuando asaltaron la subasta. No obstante, la importancia real del Rolex la conocen tan sólo tres personas, Clint Barton, su mujer Laura y la persona ante la que responden Echo y sus secuaces, presumiblemente, Kingpin.

En el cuarto capítulo, Ojo de Halcón describe el reloj como algo que se tendría que haber destruido hace años y cuya mera existencia pone en alto riesgo a su dueño, alguien a quien se refiere como "un vengador retirado hace tiempo". Así, explica Clint Barton, si el Rolex cayese en las manos equivocadas pondría en riesgo su tapadera y expondría su identidad, por lo que, el arquero, junto a Kate tratan de recuperarlo a toda costa.

Ahora la pregunta es... ¿A quién pertenece realmente ese reloj? Cuando Barton habla con su mejor sobre ello, Laura le responde en alemán, lo que señala una posible pista sobre la identidad de su dueño... y las teorías de los marvelitas no se han hecho esperar.

CAPITAN AMÉRICA

La primera teoría sobre el denominado lote 268 en la subasta señala al Capitán América está precisamente asociada a ese número y es una referencia al cómic de Uncanny X-Men 268 y de gran importancia en la historia del vengador en las grapas.

Los fans apuntan a Steve Rogers como dueño del Rolex. Al final de Endgame, el Vengador de las barras y estrellas se retiró y, tras viajar en el tiempo dejando las Gemas del Infinito cada una en su lugar y momento, decidió quedarse en el pasado para envejecer junto a su gran amor: Peggy Carter. En una última y emotiva secuencia, un viejo Rogers aparece ante Bucky y Falcon para entregarle a este último el escudo... y lo demás es historia. Una historia contada en la serie Falcon y el Soldado de Invierno.

Sin embargo, no cuadra exactamente con la cronología de la línea temporal ya que, Rogers no se retiró hasta tiempo después de que Thanos reventase el complejo por lo que sólo tendría lógica alguna si se mantiene la teoría de que el Capi retrocedió en el tiempo y envejeció en la principal línea de tiempo. Algo que no encaja con cómo funcionan los viajes temporales en Endgame.

LAURA BARTON

Otra teoría la cual está basada en un personaje del Universo Ultimate del que casi no hay referencias, apunta a la mismísima Laura Barton. La esposa de Ojo de Halcón sabe perfectamente a qué se dedica su marido y además es ella quien le menciona la existencia del reloj. Dejando así al aire una pregunta... ¿Y si fuera suyo?

Cabe recordar que nunca se ha hecho mención sobre cómo se conocieron o de la vida que Laura tenía antes de formar una familia con él. Por lo que no hay que descartar que en el pasado fuera una agente encubierta y dedicada al espionaje, o que fuera un miembro activo de SHIELD y así conociese tanto a Ojo de Halcón como a Natasha Romanoff. Si cayese en malas manos, el reloj podría revelar el lugar en el que vive junto a su familia y Echo iría tachando de su lista a cada uno de sus miembros.

JACK DUQUESNE

Otras hipótesis señalan a Jack Duquesne, un personaje oscuro que está bajo desde el inicio de la serie. Kate está convencida de que el novio de su madre esconde algo tras esa fachada de caballero enamorado. En el capítulo cuatro, Jack corta el paso a Clint, pero cabe la posibilidad que se reconocieran y quisieran mantenerlo en secreto durante la cena.

Cabe recordar que, a lo largo del capítulo, nuevas pruebas recopiladas por Clint y Kate señañan a que blanquea dinero para la Mafia del Chandal y que su mujer, Eleanor Bishop también realiza una llamada sospechosa. Y no fue hasta que Laura le menciona a Clint el nombre de Duquesne para sacar a relucir la existencia del reloj.

Durante la subasta, el novio de la madre de Kate Bishop menciona que es coleccionista de espadas y quiso pujar por la de Ronin, pero... ¿Y si el reloj fuera realmente su objetivo? Posiblemente sería una forma de captar la atención del arquero vengador y de alguna manera provocar un reencuentro como el ocurrido en los cómics entre alumno y mentor ya que, Jack fue miembro de los Vengadores, aunque, se reveló como un topo, aunque, antes de eso, Clint y él ya se conocían

NICK FURY

Con la vista puesta a la serie Secret Invasion, Marvel ya ha revelado que el mismísimo Nick Fury ha establecido una alianza con los Skrulls y que está en el espacio mientras que, su doble en la Tierra, fue Talos, líder de la raza alienígena cambiaformas. La teoría a la que apuntan algunos fans es que, el reloj pertenecía al antaño director de SHIELD por lo que, si cayese a manos de sus enemigos, podría revelar mucha información confidencial e incluso, provocar un incidente intergaláctico si alguien como Kingpin lo tuviera en su poder.

PHIL COULSON

Otra de las teorías señala a Phil Coulson, agente de confianza del propio Fury en la Fase 1 del UCM y al que se pudo ver en Agents Of Shield liderando a su propio equipo y cuyos acontecimientos estaban ligados al propio Universo Cinematográfico Marvel.

Sin embargo, en la serie, el intrépido agente, resucitó, murió y volvió finalmente como un doble sintético dotado de vida cuyo final fue vagar sólo por el mundo, lo que supone que, si el reloj fuera suyo podría traer de vuelta a su personaje en el actual UCM.

MOCKINGBIRD

En Agents of SHIELD, Bobbi Morse (Adrianne Palicki) y su ex marido, el agente Lance Hunter tuvieron que abandonar al grupo liderado por Coulson para evitar que quedasen expuestos.

No obstante, en las grapas, esta consumada luchadora y experta en artes marciales fue la mujer de Ojo de Halcón y también una vengadora por lo que, cabe la posibilidad de que su personaje en la serie conectara con Hawkeye como propietaria del reloj. De ser así tanto su identidad secreta como la información clasificada la pondría en riesgo tanto a ella como a sus compañeros.

WILLIAM BURNSIDE

Otra teoría apunta a William Burnside, el que en las grapas fue el cuarto Capitán América durante la década de los 50, como propietario del reloj y no Steve Rogers. En la película de Viuda Negra, el Guardián Rojo se jacta de haberse enfrentado al Capitán América en singular combate, aunque, los fans del personaje no tardaron en indicar que no era el vengador original sino Isaiah Bradley, el personaje al que inyectaron el suero del súpersoldado y que apareció en Falcon y el Soldado de Invierno

Ahora, hay quien apunta que, teniendo en cuenta que está confirmado que el gobierno experimentó con el suero durante décadas, puedan existir otros supersoldados antiguos retirados. Y uno de ellos podría ser Burnside, que podría también ser el dueño del reloj y cuya historia en los cómics es bastante compleja.

Al ser tratado con el suero, el soldado enloqueció por lo que, el Ggobierno lo mantuvo en hibernación. Aunque, más tarde se convirtió en un rival habitual del auténtico Capi, quien le relevó en el cargo y le otorgó una nueva identidad. Así pues, este suceso conectaría de alguna manera en Hawkeye ya que, esta información sensible podría perjudicar la reputación de la identidad secreta de Steve Rogers como vengador y, por lo tanto, Clint quiera mantenerla a salvo.