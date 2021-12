Hawkeye: ¿Es Kingpin el tío de Echo del 1x03 de Ojo de Halcón?

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

¿Ha llegado Kingpin al Universo Cinematográfico Marvel? Esta es la pregunta que se hacen muchos fans de La Casa de las Ideas tras el tercer capítulo de Hawkeye (Ojo de Halcon). Una entrega trepidante que ha tenido a Clint Burton y Kate Bishop a la carrera pero que también ha ofrecido lo que muchos seguidores han identificado como pruebas de la presencia de Wilson Fisk. Y lo ha hecho al relatar los orígenes de un nuevo personaje, Echo.

A través de los flashbacks que aparecen en el inicio del capítulo 1x03 la serie relata el complicado pasado de Maya López (Alaqua Cox). El primero revela cómo cuando tan sólo era una niña tuvo que convivir con su sordera y cómo aprende a convertirse en una hábil y letal luchadora. En la segunda secuencia, se presenta a William López, su padre.

Las imágenes de Ojo de Halcón muestran al progenitor a punto de marcharse al trabajo, dejando a su joven hija, que iba a entrar a clase de artes marciales, al cargo de su tío. Es entonces cuando se muestra a una opulenta y misteriosa figura vistiendo un traje negro.

Sin llegar nunca a revelar su rostro, el tío de Maya alarga su brazo para acariciar la mejilla de la pequeña y se le oye reír. Sin embargo, otro detalle parece relacionar a este personaje con la identidad de Fisk puesto que el padre de Maya aparece llevando un modelo de ropa deportiva roja, la misma que porta la Mafia del Chándal.

Todo parece indicar que Fisk ha entrenado a Maya para convertirla en una habilidosa y letal asesina y que sea su lugarteniente... tal y como también ocurre con el personaje en los cómics.

Y la vinculación entre Maya y su tío continúa en la actualidad, ya que varios minutos después Kazi le dice a Echo que lo que ha ocurrido con Burton y Bishop, que escaparon de su poder, no le va a gustar a su tío y que llamar la atención buscando a Ronin pone en peligro sus actividades criminales.

Cabe recordar que Vincent D'Onofrio interpretó al brutal villano de los cómics en la serie de Daredevil de Netflix y que, desde que la ficción fue cancelada hace ya varios años, los fans han reclamado con insistencia que Marvel recupere tanto a Wilson Fisk como al Matt Murdock de Charlie Cox y los incluya dentro del UCM.

El actor publicó en un tuit en el que sin entrar en detalles sobre si volverá a ser el señor del crimen de Hell's Kitchen o, si no es él quien pone voz a la inquietante figura del episodio, se declaró adepto de la adaptación de Marvel Studios.

La productora Trihn Tran durante una entrevista dejó caer que Fisk podría aparecer en el cuarto o quinto episodio.

During an interview, executive producer Trinh Tran almost gave away which episode the rumored Kingpin cameo will happen in Hawkeye. 👀



"We need to speak after you've seen the f- the rest of the episodes."



What do you think she was going to say? Fourth or fifth? Watch below: pic.twitter.com/m275Hkqrsl