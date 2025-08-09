¿Habrá cuarta temporada de The Last of Us?

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque confirmada ya hace un par de meses, la tercera temporada de The Last of Us aún no tiene fecha de estreno en HBO Max. Pero mirando aún más lejos en el horizonte, hay quien se pregunta cuántas entregas tendrá la adaptación del mítico videojuego antes de su conclusión. Y todo indica que serán al menos cuatro las temporadas con las que contará la aclamada serie.

Jake Staley, compositor de la banda sonora, ha confirmado una muy buena noticia para los fans: ha asegurado que, "sin ninguna duda", habrá una cuarta entrega de la serie. Además, Craig Mazin, showrunner de la ficción, ya dejó caer esta posibilidad antes incluso de que la serie lanzara su temporada 2 al completo.

"Habrá al menos dos temporadas más, sin ninguna duda. Al menos, eso es todo lo que voy a decir", adelantó Staley en su paso por The Last of Us Podcast: Savage Starlight.

Esto viene a refrendar lo que ya adelantó Mazin, que aseguró en una entrevista concedida a Collider el mes pasado que era imposible completar la narrativa de The Last of Us en una tercera entrega. "Con suerte, nos ganaremos nuestro lugar lo suficiente como para volver y completarla en una cuarta. Es lo más probable", afirmó.

"Lo que pasa con la muerte de Joel es que es muy impactante. Es toda una bomba nuclear narrativa, por lo que es complicado alejarse de ello", señaló Mazin, añadiendo que cree que tendrán "más espacio" en la tercera temporada para desviarse del viaje de Ellie, que ha sido el núcleo central de la segunda entrega. Y, efectivamente, la trama de la temporada 3 estará narrada desde el punto de vista de Abby.

"Queríamos invertir tiempo en Ellie y priorizar su experiencia", explicó el showrunner, recalcando que su objetivo era transmitir que el personaje de Bella Ramsey es más que una "asesina de mirada perdida".

Mazin señaló que es "probable" que la tercera temporada sea más extensa que la segunda, pues brindará oportunidades "un poco diferentes". Además, afirmó que aún queda mucho por saber sobre los Lobos y los Serafitas. "No, todavía no habéis recibido toda la información que merecéis. Sí, la información llegará. Lo hemos hecho todo a propósito", aseguró.

Aunque los nuevos episodios aún no tiene fecha oficial de estreno, la actriz Isabela Merced adelantó en una entrevista concedida a Variety que creía que el rodaje comenzaría "el próximo año". Así, si la producción de los nuevos capítulos no comenzara hasta 2026, lo más probable es que la tercera temporada de The Last of Us llegue como muy pronto a finales de ese año o incluso ya bien entrado el 2027.