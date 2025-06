El creador de The Last of Us revela si los Luciérnagas podrían haber conseguido una cura matando a Ellie - MAX

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

Al final de la primera temporada de The Last of Us, Joel (Pedro Pascal), al descubrir que los Luciérnagas planean sacrificar a Ellie (Bella Ramsey) para encontrar una cura, decide rescatarla, matando a los médicos y soldados presentes. Desde ese momento, muchos fans siguen preguntándose si habría sido posible crear un remedio a partir de Ellie, algo que ya ha sido respondido por el creador del juego.

Neil Druckmann, creador del videojuego original y co-showrunner de la serie de HBO junto a Craig Mazin, ha respondido directamente a esta cuestión en el podcast Sacred Symbols. "Nuestra intención era que sí, que hubieran logrado una cura. Eso hace que la decisión de Joel sea mucho más interesante desde el punto de vista filosófico", explicó.

De esta manera, Joel no solo arrebató a Ellie la posibilidad de elegir, sino que también pudo haber condenado al mundo a seguir viviendo bajo el caos de la infección. Para Druckmann, sin embargo, Joel actuó correctamente. "Si estuviera en su lugar, haría lo mismo para salvar a mi hija", confesó en otra entrevista con IGN.

Mazin, por su parte, reconoce que entiende la acción de Joel, aunque con matices. "Eso es muy interesante, porque creo que si yo estuviera en el lugar de Joel, probablemente habría hecho lo mismo que él, pero me gusta pensar que no lo haría. Esa es la tensión fascinante de la moralidad en esta historia. Y por eso el final del primer juego es tan provocador y tan maravilloso. Simplemente no te deja escapar como jugador", apuntó.

En la segunda temporada, las consecuencias de esa decisión salen a la luz. La relación entre Joel y Ellie se ha enfriado y, tras un salto temporal de cinco años y Abby (Kaitlyn Dever), hija del médico asesinado por Joel, lo localiza y acaba con su vida brutalmente, marcando un giro en la narrativa.