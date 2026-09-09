La guerra por The Walking Dead llega a su fin: Los creadores recibirán 120 millones tras demandar a AMC - AMC

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Nueve años después de que cinco de los productores de The Walking Dead, entre ellos su creador, Robert Krirkman, demandaran por primera vez a AMC Networks por el impago de los beneficios que les correspondían, ambas partes han alcanzado un acuerdo de 120 millones de dólares para poner fin a la disputa.

Según informa Variety, Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee y Glen Mazzara alcanzaron el acuerdo con la cadena de televisión por cable el pasado viernes, evitando así un proceso judicial en un tribunal federal que estaba previsto que se celebrase en octubre.

Tanto AMC como los productores emitieron un comunicado conjunto sobre el acuerdo, en el que señalaron que "se complacen en anunciar la resolución amistosa de todas sus reclamaciones y litigios pendientes relacionados con la franquicia televisiva The Walking Dead". "Las partes esperan seguir compartiendo el éxito de la franquicia durante muchos años más", añadieron.

AMC hizo público el acuerdo a través de un documento presentado ante los reguladores bursátiles, en el que señala que prevé abonar 85 millones de dólares este mes y otros 35 millones antes del 31 de enero de 2027. Dicho acuerdo supone además una reducción de la previsión de flujo de caja de la compañía para este año, que pasa de 220 a 150 millones de dólares.

EL ORIGEN DE LA DEMANDA CONTRA AMC

Los productores demandaron por primera vez a AMC en 2017, acusándola de utilizar un método de cálculo de los ingresos que reducía la cantidad que les correspondía, pese a que la serie y sus spin-offs habían generado miles de millones de dólares para la compañía. La demanda se sumaba a acusaciones similares planteadas previamente por el creador Frank Darabont y Creative Artists Agency (CAA, por sus siglas en inglés), una de las principales agencias de representación de Hollywood.

El litigio parecía haber quedado zanjado en 2022, cuando un juez concluyó que AMC no había reducido indebidamente la participación de los productores en los beneficios y que había utilizado un método de cálculo estándar. En paralelo, AMC había resuelto sus disputas con Darabont y Creative Artists Agency mediante acuerdos por un total de 200 millones de dólares.

Esta resolución abrió una nueva vía para los abogados de Kirkman, Hurd, Alpert, Eglee y Mazzara, que alegaron que el acuerdo alcanzado con Darabont debía activar una cláusula de su contrato que les garantizaba recibir las mismas condiciones económicas que otros beneficiarios.

AMC siguió defendiendo su postura ante los tribunales, sosteniendo que los productores buscan simplemente obtener más dinero, al tiempo que recuerda que ya les ha pagado 70 millones de dólares en virtud de su contrato.

Sin embargo, en 2024, Kirkman, Hurd, Alpert, Eglee y Mazzara obtuvieron una importante victoria cuando un juez federal rechazó desestimar su demanda. Desde entonces, ambas partes se han preparado para el juicio, que, tras aplazarse en varias ocasiones, estaba previsto que se celebrara en Los Ángeles ante el juez federal Fernando L. Aenlle-Rocha el 27 de octubre.