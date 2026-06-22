El pueblo contra Michael Jackson, docuserie sobre el juicio por pedrastia, llega a AMC Crime

El pueblo contra Michael Jackson, nueva docuserie sobre sus acusaciones por abuso sexual infantil, llega a AMC Crime - AMC

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

AMC Crime estrena el próximo jueves 25 de junio El pueblo contra Michael Jackson. La miniserie documental de dos capítulos, que llegará al canal a las 16:15 horas, profundiza en el proceso judicial que Jackson atravesó en 2005 cuando fue acusado de abusos sexuales a menores.

La miniserie cuenta tres horas de metraje en las que realiza una revisión profunda del caso. Las acusaciones por abuso de menores contra el cantante se registraron entre finales de los 90 y principios de los 2000 y el juicio se sustancio ante la Corte Superior del Condado de Santa Bárbara en Santa María, California, entre enero y junio de 2005. El procesó terminó con Jackson declarado por unanimidad no culpable de los 10 cargos que se le imputaban.

A través de material de archivo, testimonios de periodistas, expertos legales y otras figuras, el documental reconstruye el contexto social que rodeo el caso, profundizando en el avance del juicio y las consecuencias bajo el ojo público.

UNA RESOLUCIÓN QUE CONTINUA GENERANDO CONTROVERSIA

El Rey del Pop enfrentó hasta diez delitos penales, entre los que también se encontraban cargos por intoxicación de un menor, cautiverio de la familia de la presunta víctima y conspiración para cometer secuestro infantil y extorsión

Además, El pueblo contra Michael Jackson analiza cómo la fama del cantante pudo impactar en el desenlace del proceso judicial, desde el veredicto hasta su impacto en la cultura popular, y, sobre todo, cómo caló la presión generada por la opinión pública.

MICHAEL JACKSON, UNA VIDA REPLETA DE CONTROVERSIA

El pueblo contra Michael Jackson se suma a las múltiples producciones que repasan la controvertida vida del artista. En cines todavía arrasa Michael, la película dirigida por Antoine Fuqua y que, con casi 940 millones de dólares, se ha convertido en el biopic musical más taquillero de la historia.

Además, la cinta protagonizada por el sobrino del artista, Jafar Jackson, también ha estado marcada por la controversia al no abordar las acusaciones de pederastia presentadas contra el cantante, ya que únicamente se centra en los primeros años del artista. En todo caso, la primera entrega termina con el mensaje "su historia continúa", una declaración de intenciones que confirma la secuela que, entonces ya sí, debería tratar las acusaciones de pederastia contra el artista.

Además, recientemente también llegó a Netflix Michael Jackson: El veredicto, una docuserie de tres episodios que se estrenó el 3 de junio y también analiza el proceso judicial contra el artista por abuso sexual de menores.