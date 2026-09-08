Inquietante tráiler de Devil in Silver, la tercera temporada de The Terror que ya tiene fecha en AMC+

Inquietante tráiler Devil in Silver, la tercera temporada de The Terror que ya tiene fecha en AMC+ - AMC+

MADRID 8, (CulturaOcio)

AMC+ estrena el 19 de octubre The Terror: Devil in Silver, la tercera temporada de su aclamada serie antológica producida por Ridley Scott. Esta entrega está protagonizada por Dan Stevens (Downton Abbey), quien interpreta a Pepper, un hombre ingresado injustamente en un hospital psiquiátrico donde tienen lugar sucesos oscuros e inexplicables. Para calentar motores, el canal ha lanzado un inquietante y aterrador tráiler.

"¿Es un hospital?", pregunta Pepper al inicio del adelanto, antes de que quienes lo acompañan lo lleven dentro y lo dejen interno. "Bienvenido al hospital New Hyde. Quiero prepararte para lo que te espera, pero necesito que mantengas la calma", le dice el doctor Anand (Aasif Mandvi).

A partir de ese momento, el protagonista comienza a tomar unos medicamentos que le provocan "visiones" mientras disfruta de la singular hospitalidad del centro donde le obligan a dormir atado a la cama. Pasa tanto tiempo recluido en ese lugar que incluso llega a suponer que "quizá sí deba estar aquí".

"¿Nunca ha pensado que en este hospital pasa algo malo?", pregunta una trabajadora del centro justo antes de dar paso a imágenes de inquietantes sombras, sangre y demás terroríficas manifestaciones.

"Pasan cosas malas en un sitio... ¿por qué el sitio es perverso o se han hecho tantas cosas malas allí que el sitio invita a lo perverso?", concluye en una reflexión al final del avance, dejando en el aire la oscura naturaleza del hospital.

"Pepper, un trabajador de mudanzas de clase obrera que, por una combinación de mala suerte y mal carácter, acaba siendo internado injustamente en el hospital psiquiátrico New Hyde, una institución repleta de personas que la sociedad preferiría olvidar. Allí, deberá enfrentarse a pacientes que se vuelven en su contra, a médicos que esconden oscuros secretos y, quizá, incluso al propio Diablo.

Mientras Pepper trata de desenvolverse en un infierno donde nada es lo que parece, descubre que la única vía hacia la libertad pasa por enfrentarse a la entidad que se alimenta del sufrimiento dentro de los muros de New Hyde... aunque hacerlo pueda demostrar que los peores demonios habitan en su interior", termina la extensa sinopsis de la temporada 3 de The Terror, que cuenta con un total de seis episodios.

Junto a Stevens, Mandvi y CCH Pounder, el reparto de Devil in Silver cuenta con los galardonados Judith Light (American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace), Hampton Fluker (Shades of Blue), Chinaza Uche (Silo), Stephen Root (Barry), Hayward Leach (Tom Swift), John Benjamin Hickey (The Big C), Michael Aronov (The Americans), Philip Ettinger (First Reformed) y Marin Ireland (Sneaky Pete).

The Terror: Devil in Silver cuenta con la producción ejecutiva de Scott, con los guionistas y showrunners Chris Cantwell y Victor LaValle, autor de la novela que adapta esta temporada, y con la dirección de la nominada al Emmy Karyn Kusama (Yellowjackets), quien además dirige los primeros episodios. También forman parte de la serie, como productores David W. Zucker y Clayton Krueger, Alexandra Milchan, Guymon Casady y Brooke Kennedy.