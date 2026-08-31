The Walking Dead cambia para siempre con el 6x03 de Dead City: ¿Es canon en el universo de TWD? - AMC

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

El episodio 6 de la tercera temporada de The Walking dead: Dead City acaba de marcar un antes y un después pues, al margen de breves flashbacks y secuencias oníricas, es la primera vez que la serie escinde su trama para presentar una realidad alternativa. Así, muchos se preguntan cómo encaja en el universo de The Walking Dead y en qué medida podría afectar al futuro de la franquicia.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Todo apunta a que el futuro alternativo presentado en este episodio de Dead City, titulado Genesis, no es algo que imagine ningún personaje, sino que parece más bien un plano de realidad diferente a la línea temporal principal de The Walking Dead. El capítulo muestra a Negan (Jeffrey Dean Morgan) en un bar que, de imprevisto, se transforma en una cafetería de una realidad en la que no hay ni rastro de los caminantes.

En este plano temporal, Maggie (Lauren Cohan) está casada y su hermana Beth (Emily Kinney) está viva. Ambas se encuentran en Nueva York para tratar de decidir qué hacer con la granja de su padre, Hershel, tras su muerte. Por su parte, Negan también se encuentra en la ciudad y ha mantenido varias relaciones sentimentales desde la muerte de su mujer. Ahora es padre, aunque ausente, y lleva una tobillera electrónica tras pasar dos años en prisión.

El episodio muestra cómo los caminos de Maggie y Negan se cruzan durante el transcurso de un día en Nueva York. Además, una adivina les asegura que han vivido varias vidas juntos y que están destinados a aprender el uno del otro.

¿CÓMO ENCAJA EL 6x03 DE DEAD CITY EN EL CANON DE THE WALKING DEAD?

Dado que los acontecimientos de la serie de The Walking Dead difieren de los de los cómics originales, que a su vez no coinciden con las historias relatadas en los videojuegos, es lógico suponer que existen múltiples realidades en el universo de la franquicia. Además, el hecho de que la adivina mencione que Negan y Maggie están destinados a coincidir en varias vidas refuerza la teoría de que esta línea temporal también es canon en The Walking Dead.

Todo apunta a que este episodio tiene como objetivo mostrar hasta qué punto Negan y Maggie están predestinados a cruzar sus caminos. Así, aunque parece poco probable que Dead City continúe ampliando esta escisión de su trama principal, lo cierto es que este nuevo plano de realidad abre un sinfín de posibilidades narrativas para la franquicia.

Cabe recordar que Scott M. Gimple, director de contenidos de The Walking Dead, declaraba recientemente que la saga se encuentra todavía "a la mitad" de lo que será su recorrido total, si no "en una fase temprana". Además, en caso de que la franquicia volviera a echar mano de este recurso, este permitiría el regreso de cualquiera de los personajes que no lograron sobrevivir al apocalipsis.

Por el momento, el único proyecto de The Walking Dead confirmado tras la tercera temporada de Dead City es la cuarta y última entrega de Daryl Dixon. Y aunque Gimple aseguraba que el spin-off protagonizado por Norman Reedus no significará el fin de la franquicia zombie, también señalaba que probablemente disminuya el ritmo con el que vayan saliendo adelante proyectos a partir de ahora.