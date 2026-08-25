Una actriz demanda a Disney por una violación que sufrió cuando tenía 14 años rodando una película - DISNEY

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Raquel Lee, que apareció de niña en The Amanda Show y prestó su voz en la serie de animación Los Proud, ha demandado a Disney, alegando que un antiguo empleado la violó cuando tenía 14 años. Según el escrito, los hechos ocurrieron mientras trabajaba en la película de 2001 Pero, ¿de qué van mis padres? (The Poof Point).

Según informa Variety, en la demanda, presentada este viernes 21 de agosto, Lee acusa a Disney de negligencia, afirmando que "un empleado de mediana edad que participaba en el rodaje de la película" abusó de ella y la agredió sexualmente. El acusado presuntamente dio alcohol a Lee y la agredió mientras los miembros del reparto se alojaban en Salt Lake City y durante un vuelo de regreso a California.

La demanda alega que Disney y el director de la película, Neal Israel, le dijeron a Lee que "creara un vínculo con ese empleado, se acercara a él y confiara en él". "Disney autorizó el acoso sexual en el set, permitiendo chistes de carácter sexual, comentarios, caricias y contacto físico excesivo", constata la denuncia.

"Nadie de Disney intentó siquiera poner freno a los comentarios inapropiados y de carácter sexual del Sr. Doe", reza el escrito, añadiendo que "solía hacer chistes y comentarios sexualmente explícitos en el set de una película infantil y en presencia de niños".

La demanda constata que Lee se encontraba "agotada, a menudo ebria, con resaca o vomitando en el set" debido al presunto maltrato y al consumo de alcohol, y que Disney no le proporcionó asistencia médica. Según figura en la denuncia, "varios ejecutivos de Disney" tacharon de problemática la conducta de Lee, acusándola de "estar 'fuera de control'", "hacer que la película se 'desbaratara'" o de "tener 'un demonio dentro'". Además, Disney habría cancelado la aparición de Lee en una producción posterior.

Años después, la intérprete retomó su papel como dobladora en la continuación de Los Proud a cargo de Disney Channel, Los Proud: Más ruidosos y orgullosos, entre 2022 y 2026. También participó en el documental Silencio en plató: El lado oscuro de la televisión infantil, que destapaba abusos detrás de cámaras en programas infantiles de cadenas como Nickelodeon, donde habló sobre su experiencia como actriz negra en The Amanda Show.