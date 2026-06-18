Norman Reedus se despide de The Walking Dead y de Daryl Dixon

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio)

The Walking Dead: Daryl Dixon terminará con su cuarta temporada. Y aunque la entrega todavía no cuenta con fecha de estreno, su protagonista, Norman Reedus ya ha empezado a despedirse del personaje que lleva encarnando 16 años.

"Por fin estoy revisando estas fotografías para marcar las del último episodio, ahora que he vuelto de Mongolia; me ha costado mucho descartar alguna", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram, en una publicación en la que compartió varias imágenes del rodaje de la temporada.

"No he publicado ninguna de ellas aquí, pero estoy deseando que la gente vea esta serie; el equipo con el que he trabajado es el mejor que he tenido nunca, y la sensación de satisfacción al terminar fue sencillamente increíble", continúa el mensaje del actor, al que se puede ver en las fotografías bebiendo de una botella de champán o abrazando a su compañera de reparto, Melissa McBride, celebrando el fin de una etapa.

Reedus señaló que había sido "un trabajo muy duro", remarcando haber puesto todo su "corazón en ello", algo que, en su opinión, los fans podrán notar. "Ha sido una temporada especial. Estoy deseando que la veáis. Esta vez tiene un impacto totalmente diferente", expresó.

DARYL DIXON, UN GRAN FAVORITO ENTRE LOS FANS DE THE WALKING DEAD

Aunque el personaje de Daryl Dixon no aparecía en los cómics en los que está basado el universo de The Walking Dead, sino que fue presentado en la serie, enseguida se convirtió en un favorito de la audiencia. Su popularidad sin duda, podría haber ayudado no solo a su supervivencia a lo largo de la ficción sino al hecho de que acabara teniendo su propio spin-off.

Tras el final de The Walking Dead, la primera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, estrenada en 2023, comenzaba con Daryl despertándose en Francia, muy lejos de su hogar en Estados Unidos y de la ambientación de la serie original. En la segunda temporada, titulada El libro de Carol, el personaje de McBride viajaba a Europa en busca de su amigo y en la tercera, ambos acababan en España, tratando de regresar a casa.

Según expuso McBride el pasado mes de octubre en la Comic Con de Nueva York, la cuarta y última entrega, que ha sido rodada en España, "va a ser aún mejor" que la anterior, algo que Reedus pareció corroborar asegurando que lo estaban "haciendo de maravilla".