Las grandes batallas de la temporada 3 de La Casa del Dragón

La Casa del Dragón llegó al final de su segunda temporada con el estreno de su octavo capítulo. El desenlace, que algunos no han dudado en tachar de anticlimático, sin duda augura una siguiente entrega épica, pero los fans aún tendrán que esperar unos dos años para verla. No obstante, puesto que la ficción está basada en la novela Fuego y Sangre, escrita por George R.R. Martin, mucho de lo que se puede esperar de la nueva tanda de capítulos no es un secreto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La principal crítica que ha recibido el capítulo final de la segunda temporada de la ficción es que su único propósito parecía ser el de preparar el tablero para una gran batalla para la que aún habrá que esperar hasta 2026. Y es que si algo han acusado los fans en esta tanda de capítulos ha sido la falta de batallas y secuencias de acción que tanto gustaban en Juego de Tronos y que parecían aseguradas con la Danza de Dragones ya iniciada.

Así, lo primero que se espera de la tercera temporada es que libere la tensión acumulada, enfrentando a los ejércitos que ya al final de la segunda temporada marchan hacia la guerra. Si bien los últimos capítulos presentan una falta de batallas frustrante para algunos, es innegable que también preparan el terreno para una de las más grandes que haya visto la serie hasta el momento, la Batalla del Gaznate.

LA BATALLA DEL GAZNATE

"Debería ser, es decir, basándonos en lo que sabemos ahora, debería ser lo más grande que hemos hecho hasta la fecha, y queríamos tener el tiempo y el espacio para hacerlo a un nivel que emocionara y satisficiera a los fans como se merecen. Y también queríamos crear expectación", señalaba Ryan Condal, showrunner de la ficción, en una rueda de prensa, según recoge Collider.

Condal explica que la Batalla del Gaznate es "quizá el segundo momento de acción más esperado de Fuego y Sangre". En el libro de Martin, este es un enfrentamiento naval, considerado como uno de los más sangrientos de la historia de Poniente. La ficción ya ha dejado claro que ocurrirá muy pronto, probablemente en los primeros episodios de la próxima temporada, puesto que los combatientes ya han partido.

Así, los barcos de la Triarquía liderados por la almirante Lohar y Tyland Lannister tratarán de romper el bloqueo de la Casa Velaryon, responsable de la hambruna en Desembarco del Rey. Aquellos que conocen el material original saben además que será un enfrentamiento que deje importantes muertos.

TOMA DE DESEMBARCO DEL REY

Aparte de la Batalla del Gaznate, otro acontecimiento que el final de la segunda temporada deja claro que ocurrirá en los primeros compases de la siguiente es la toma de Desembarco del Rey por parte de los Negros. Así, Alicent avisaba a Rhaenyra de que, en apenas unos días, Aemond y Vhagar dejarían desprotegida la ciudad y entonces podría tomarla pacíficamente.

La reina viuda accede a que Rhaneyra mate a Aegon si muestra piedad hacia ella, su hija Helaena y su nieta. El acuerdo entre ambas mujeres y su misma conversación es un cambio respecto de la novela de Martin, donde no llega a producirse tal encuentro, si bien quizá en poco influya en el devenir de los acontecimientos, puesto que parece que lo más importante sigue igual: Rhaneyra tomará la ciudad sin gran derramamiento de sangre.

Por otro lado, en Fuego y Sangre la toma de Desembarco del Rey es posterior a la Batalla del Gaznate, pero no se sabe si será así en la serie, que parece estar preparando ambos eventos simultáneamente. En todo caso, e independientemente de los cambios acumulados y por venir, se trata de dos acontecimientos clave que la temporada tendrá que abordar de una manera o de otra.

MÁS BATALLAS

Aunque hasta ahora no haya habido muchas batallas en la serie, una vez la Danza de Dragones entre en su apogeo, estas estarán a la orden del día, como augura la cantidad de ejércitos ya dispuestos. Así, una de las huestes que el final de la temporada 2 ha mostrado movilizándose es la de los Hightower, presuntamente liderada por Daeron Targaryen, el cuarto hijo de Alicent y Viserys y cuya existencia permaneció en secreto por mucho tiempo.

La serie aún no ha puesto rostro al príncipe, aunque se le supone a lomos del dragón que sobrevuela el ejército de los Hightower en el octavo episodio. En el libro de Martin, este personaje juega un papel esencial en la Batalla del Aguamiel, que la ficción podría retratar. El jinete y su dragón, Tessarion, también son vitales en la Batalla de Ladera... Un evento que quizá la serie se reserve para la cuarta temporada y que incluye una de las traiciones más dolorosas para los Negros.

Por otro lado, el final de la segunda temporada ya vio cómo el ejército de Ser Criston Cole avanzaba hacia Harrenhal y Aemond se preparaba para unirse a ellos y enfrentarse a Daemon y Caraxes. Mientras que Aemond y Daemon se dan muerte mutuamente en el Ojo de Dioses, Cole es asesinado por soldados norteños.

CAMBIOS RESPECTO AL LIBRO

A pesar de que el material original marca el rumbo de la ficción, no hay que olvidar que esta ya se ha desviado del libro en numerosos aspectos. Así, los pequeños cambios se acumulan y quizá acaben significando que la temporada 3 difiera totalmente de lo que los fans de la novela puedan esperar.

Destaca, por ejemplo, el hecho de que la serie parezca haber prescindido de Nettles, la bastarda que en el libro acaba montando a Robaovejas, ya que el final de la temporada hace suponer que su jinete no será otra que Rhaena... Si bien es cierto que Condal no ha querido confirmar si el personaje aparecerá finalmente o no, lo que deja abierta la posibilidad de que la ficción siga un camino totalmente distinto al del libro o uno más similar.

Otro cambio respecto del material original que sin duda influirá en la fidelidad de la tercera temporada es el hecho de que al final del octavo capítulo Otto Hightower aparezca preso, algo que no se menciona nunca en Fuego y Sangre. Así, la nueva tanda de capítulos tendrá que desviarse necesariamente del libro para explicar dónde está el padre de Alicent y cómo ha llegado ahí.