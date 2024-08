MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Días después del su desenlace, el final de la segunda temporada de La Casa del Dragón sigue dando de qué hablar. A falta de acción y batallas con dragones entre Verdes y Negros, algo que ha quedado postergado para la tercera entrega, la atención se la llevó la última y decisiva visión de Daemon Targaryen que ha presentado a un personaje clave en el futuro de la Casa Targaryen en los años venideros.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante el capítulo ocho, la misteriosa Alys Ríos despierta a Daemon para enfrentarse a una última alucinación en Harrenhal, la fortaleza que ha atormentado el príncipe Targaryen esta temporada. En el Bosque de Dioses, Daemon se acerca al árbol corazón, posando sus manos sobre el sangrante tronco para sumirse en una reveladora visión.

Además de mostrarle su propia muerte y un ejército de Caminantes Blancos, Daemon ve a Daenerys Targaryen como "el príncipe prometido" que sería capaz de unir los Siete Reinos para luchar contra la Larga Noche. Aunque el Targaryen no sabe quién es realmente la Madre de Dragones, sí entiende la ancestral profecía conocida como la Canción de Hielo y Fuego y ahora sabe que Rhaenyra debe ser la reina si el mundo de los hombres no quiere sucumbir a las oscuras y terribles amenazas que, dentro de un par de siglos, vendrán desde Más allá del Muro.

Y es que esta visión, en la que comprende la importancia de su descendencia con Rhaenyra y la necesidad de que su sobrina y esposa acabe en el Trono de Hierro para el futuro de Poniente, arranca con un curioso personaje enredado entre las ramas de un arciano. Por su larga cabellera rubia y, especialmente, por la mancha roja en forma de cuervo que luce en su cara, está claro que se trata de Brynden Ríos, conocido como Lord Cuervo de Sangre, quien según las leyendas de Poniente se convirtió en el Cuervo de Tres Ojos.

¿QUIÉN ES BRYNDEN RÍOS?

Los cerca de 200 años que transcurren entre La Casa del Dragón y Juego de Tronos dan pie a más contiendas y problemas de sucesión en el seno de la Casa Targaryen. Precisamente, durante este tiempo, Brynden Ríos se convierte en una pieza clave en el devenir del reino tanto en su vertiente política como, también, en su vertiente más espiritual o fantástica.

Tataranieto de Daemon y Rhaenyra, según el material original escrito por George R.R. Martin Brynden es hijo bastardo de Aegon IV y Melissa Blackwood. Ríos nació con una marca en la cara que se extendía hacia el cuello color vino tinto. Esta marca parecía tener la forma de un cuervo y, además, Brynden siempre se vestía con colores negros y rojos. Todo esto le brindó el apodo de Cuervo de Sangre, convirtiéndose después en un mote con cierta ironía, ya que Brynden se acabó convirtendo en el Cuervo de Tres Ojos.

Aegon IV fue conocido por ser uno de los peores reyes de Poniente y por haber engendrado un alto número de bastardos. Sin embargo, en su lecho de muerte, Aegon legitimó a toda esta descendencia fuera de su matrimonio. Los más relevantes en el futuro de Poniente son el propio Brynden, su medio hermano Aegor Ríos, hijo de Barba Bracken, Shiera Estrellademar y Daemon Fuegoscuro.

La muerte de Aegon y la legitimación de los bastardos derivó en un conflicto en la sucesión del Trono de Hierro conocido como la Rebelión Fuegoscuro. En ella, se crearon dos bandos: Brynden apoyaba a su medio hermano e hijo legítimo de Aegon Daeron II, mientras que Aegor se unió al bando de Daemon. Finalmente, Daeron y Brynden triunfaron sobre los rebeldes.

Cabe destacar la rivalidad entre los bastardos Brynden y Aegor. Primero, el Cuervo de Sangre pertenece a la casa Blackwood por parte de madre, mientras que Aegor es hijo de una mujer Bracken. Como ya ha mostrado la temporada 2 de La Casa del Dragón, estas dos casas de las Tierras de los Ríos mantienen una rivalidad histórica. Además, ambos medio hermanos luchaban por el favor de su hermana Sheira.

LA IMPORTANCIA DEL CUERVO DE SANGRE EN PONIENTE

Tras ganar la guerra civil Brynden se convierte en el Consejero de Rumores de su hermano Daeron, con quien siempre mantuvo buena relación, gracias a su extensa red de espías. Y es que, aunque perdió un ojo durante la primera rebelión Fuegoscuro, se decía que tenía "mil ojos más uno". Más adelante, el Cuervo de Sangre sería mano de los reyes Aerys I y Maekar I.

Fue la muerte del rey Maekar la que generó otra crisis sucesoria. Al igual que ocurrió al principio de La Casa del Dragón tras la muerte de Jaehaerys I, se convoca un consejo en Harrenhal para designar un sucesor. Finalmente, el hijo más joven de Maekar, Aegon V, es coronado. De hecho, este nuevo monarca es el hermano del viejo maestre de la Guardia de la Noche Aemon Targaryen que ya aparece en la serie Juego de Tronos.

La crueldad con la que el Cuervo de Sangre trata a los enemigos de Aegon en la segunda rebelión Fuegoscuro empuja al monarca a mandarle al Muro, donde Brynden se convierte en un hermano de la Guardia de la Noche. Una vez allí, los Hijos del Bosque capturan al Cuervo de Sangre, convirtiéndole en el cuervo de tres ojos, tal y como ocurriría, pero muchos años después en Juego de Tronos con Bran Stark.

¿POR QUÉ APARECE BRYNDEN RÍOS EN LA VISIÓN DE DAEMON?

La alucinación de Daemon tiene como finalidad que, de una vez por todas, acepte a Rhaenyra como reina de Poniente. Sin embargo, a este orgulloso Targaryen le hacía falta el refuerzo de saber que su propia descendencia será clave en el devenir del reino para hincar la rodilla de una vez por todas.

El cuervo de tres ojos tiene una conexión ancentral con la magia de Poniente y, quien se convierta en esta mística criatura, deja de ser él mismo para convertirse en todas las personas que una vez han sido el cuervo de tres ojos. Brynden en la visión de Daemon muestra la importancia de que los Targaryen seguirán teniendo en un futuro, ya no solo en la herencia de la casa del dragón sobre el Trono de Hierro, si no también como cuervo de tres ojos y en la lucha contra el Rey de la Noche.

BRYDEN RÍOS EN EN LA NUEVA PRECUELA DE JUEGO DE TRONOS

Aunque la Danza de Dragones que narra La Casa del Dragón probablemente no se extienda hasta el nacimiento del bastardo, esto no quiere decir que Brynden no vuelva a aparecer en alguna ficción basada en el mundo creado por Martin. En 2025 llegará a Max El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, una nueva precuela de Juego de Tronos donde se narran las aventuras de Ser Duncan el Alto y su diminuto escudero Egg.

Según las novelas cortas de Martin Cuentos de Duncan y Egg en las que se basarán esta nueva ficción, Egg es realmente Aegon V. Además, la serie ya ha confirmado que el rey Maekar I estará en los episodios de El caballero errante. Por ello y por la importancia que tiene Brynden en esta parte de la historia de Poneinte, es bastante probable que el Cuervo de Sangre esté presente en el nuevo spin-off.