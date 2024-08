MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de las ocho entregas que componen su segunda temporada, La Casa del Dragón ha finalizado su andaduras en Max, por lo menos hasta 2026. Precisamente uno de los aspectos más comentados del capítulo final ha sido la última y muy reveladora visión de Daemon en Harrenhal, siendo esta probablemente la más importante de toda la temporada. Y es que en ella, el príncipe Targaryen se topa, entre otras cosas, con un personaje clave de Juego de Tronos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La visión del rey consorte de los Negros, además de mostrarle su propia muerte, al bastardo Brynden Ríos y a un ejército de Caminantes Blancos, contiene una escena bastante reconocible para los seguidores de la obra de George R.R. Martin y sus adaptaciones a la pequeña pantalla. Se trata nada menos que de Daenerys Targaryen después de meterse en la pira funeraria de su marido, Khal Drogo, con tres huevos de dragón. Sorprendentemente, la Madre de Dragones sobrevive al fuego y emerge de las cenizas junto a tres pequeñas bestias aladas después de que los huevos, en teoría petrificados, eclosionen.

En Juego de Tronos, Daenerys fue interpretada durante sus ocho temporadas por Emilia Clarke, siendo uno de los rostros más reconocidos de la ficción. Sin embargo, la última vez que Clarke dio vida a la reina Targaryen fue en 2019, cuando finalizó la ficción y su personaje murió a manos de su amante y sobrino Jon Nieve. Y la aparición de Dany en La Casa del Dragón no ha cambiado esto.

La escena no muestra en ningún momento el rostro de Daenerys, tan solo a ella sentada desnuda en la arena con sus dragones, con su espalda cubierta de hollín y su característica trenza plateada completamente intacta. Sin embargo, el parecido físico de La que no arde en la escena al de Clarke ha hecho que muchos se pregunten si la actriz habría vuelto a Poniente para este pequeño cameo.

Pero la respuesta a esta pregunta es negativa ya que en realidad, quien interpreta a la Madre de Dragones en la secuela es Imogen Ruby Little.

Así lo ha confirmado la propia actriz en una publicación de Instagram, donde aparece caracterizada como este aclamado personaje de Juego de Tronos, logrando causar confusión incluso a los más versados en el mundo creado por Martin.

"Cuidado con lo que decís, estáis hablando con la Madre de Dragones", reza el pie de foto de la publicación de Little. "Ha sido un placer haberme unido al elenco de La Casa del Dragón en un rol tan icónico, y ha sido un honor dar vida a un personaje tan influyente, aunque haya sido un minuto. Me ha encantado. Estoy tan emocionada de haber tenido esta oportunidad", continua entusiasmada la intérprete.

Curiosamente, este no ha sido el primer papel de Little en una producción, aunque su carrera como actriz si está dando sus primeros pasos. Little aparece acreditada en títulos como The Witcher, durante la tercera temporada, Barbie, donde dio vida a una versión playera de la muñeca, Indiana Jones y el dial del destino, como una estudiante o The Crown.

¿POR QUÉ NO HA VUELTO EMILIA CLARKE?

Aunque el parecido entre ambas actrices es más que notable, muchos se han preguntado por qué no ha sido la propia Clarke la que ha interpretado a Daenerys. En una entrevista con Entertainment Weekly, la directora del capítulo, Geeta Vasant Patel, evitó la pregunta sobre si la escena fue producida por CGI, si era un doble o si era la propia Clarke. "No sé nada sobre esas cosas porque están por encima de lo que me pagan", sentenció Patel.

Desde el final de Juego de Tronos, Clarke ha hablado en numerosas ocasiones sobre su posible regreso como Danerys Targaryen en futuras producciones, como el spin-off de Jon Snow que, finalmente, fue cancelado. "No, creo que ya he terminado con todo esto", confesó la actriz en una entrevista con la BBC en relación con esta serie.

De hecho, en otra entrevista, esta vez con Variety, confesó que ni siquiera iba a ver La Casa del Dragón, cerrando las puertas a cualquier posibilidad de retomar su rol como la Rompedora de Cadenas.

"Es muy raro. Soy feliz de que pase y no tengo palabras para todos los premios que he recibido... Simplemente, no puedo verla. Es demasiado raro, muy ajeno. Es como si alguien te dice '¿quieres ir a esta reunión del colegio que no es siquiera de tu promoción? ¿Te gustaría ir a esa reunión?' Así me siento, lo estoy evitando", confesó Clarke.