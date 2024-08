MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Si bien el capítulo final de la segunda temporada de La Casa del Dragón decepcionó a algunos fans por la falta de acción, sí que tuvo momentos memorables y decisivamente importantes para el devenir de la guerra. Uno de ellos sin duda es el reencuentro de Daemon y Rhaenyra en Harrenhal y es que este es un punto álgido en el arco del personaje interpretado por Matt Smith, uno que incluso lo acercaría, por imposible que parezca, al honorable Jon Snow, al que diera vida Kit Harington durante las ocho temporadas de Juego de Tronos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras discutir con Rhaenyra y abandonar Rocadragón, Daemon pasó la mayor parte de la temporada 2 de La Casa del Dragón aislado del resto de Negros. Cuando no estaba tratando de reunir un ejército (ya fuese para él o para su esposa y sobrina), el rey consorte pasaba sus días (y noches) sufriendo alucinaciones que poco a poco iban haciendo mella en él. Y es la última visión la que finalmente le lleva a tomar una importante decisión.

En el octavo episodio de la segunda temporada de la ficción, Daemon acude al Bosque de Dioses y, tocando el árbol corazón, contempla fragmentos del futuro que le convencen de la veracidad de la Canción de Hielo y Fuego. Así, tras ver a los Caminantes Blancos acercándose y a una figura de pelo blanco que los fans pueden reconocer fácilmente como Daenerys Targaryen, el príncipe se hace consciente de que él solo juega un pequeño papel en una historia mucho más grande.

Cuando Rhaenyra llega a Harrenhal, segura de que su consorte planea traicionarla y reclamar el Trono de Hierro para sí, como sin duda todo parecía apuntar, Daemon la sorprende hincando la rodilla y jurándole lealtad públicamente. "Se acerca el invierno", le dice a su esposa. Así, probablemente Daemon, igual que en su momento Viserys, cree que Rhaenyra es la líder prometida por Aegon el Conquistador, la que uniría los Siete Reinos en la amenaza de la Larga Noche.

No es la primera vez (o, en todo caso, no será la única) que un Targaryen renuncia al trono en favor de otro por el bien de Poniente... Y es que ya en Juego de Tronos Jon Snow hincaba la rodilla frente a otra reina de cabellos plateados, a pesar de poder aspirar a reinar él mismo.

JON SNOW Y DAEMON SON PARIENTES

Se establece así un inesperado paralelismo entre el personaje de Harington y el de Smith, a pesar de que el primero destacaba por su sentido del honor y su recta moral, mientras que el segundo tiene unos valores cuestionables, cuanto menos. Ambos Targaryen, porque sí, tal y como revelaba Juego de Tronos, Jon Snow no era un bastardo, sino el hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, Aegon Targaryen, deciden servir a una reina, creyéndola la mejor baza para hacer frente a la Larga Noche.

En realidad, Jon Snow y Daemon Targaryen son dos personajes muy relacionados y es que por sus venas corre la misma sangre. Jon es descendiente de Daemon, ya que, tras la Danza de Dragones, es su linaje y el de Rhaenrya el que se sienta sobre el Trono de Hierro durante décadas, hasta llegar a Rhaegar.

DAEMON NO CORRERÁ EL MISMO DESTINO QUE JON SNOW

La mayoría de fans recordarán, no obstante, que aunque Jon Snow jurase lealtad a Daenerys Targaryen, finalmente se vio obligado a matarla, puesto que la Madre de Dragones enloquecía en los últimos compases de la octava temporada de Juego de Tronos, destruyendo sin piedad Desembarco del Rey. No obstante, si La Casa del Dragón se mantiene fiel a Fuego y Sangre, la novela de George R.R. Martin en que se basa la ficción, Daemon no seguirá los mismos pasos que su descendiente.

Así, aunque hay motivos más que de sobra para cuestionar la lealtad de Daemon a Rhaenyra este, a diferencia de Jon, dará su último aliento luchando por su reina. Y es que, en el material original, el rey consorte muere luchando contra la mayor amenaza de los Negros: Aemond y Vhagar.