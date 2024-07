MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio)

La temporada 2 de La Casa del Dragón continúa explorando la Danza de Dragones y las estrategias que, tanto Verdes como Negros, urden buscando ventaja en el conflicto. Y mientras la calma reina en estos últimos capítulos de la ficción, el protagonismo ahora recae en los dragones no reclamados y sus posibles jinetes. Y precisamente, la historia de una de estas bestias y su dueño ha dado un giro respecto al material original de George R.R. Martin, parece que suprimiendo a un querido y esperado personaje de la novela.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras el estallido de la Danza de Dragones, Rhaenyra envía a Rhaena, hija de Daemon Targaryen y Laena Velaryon, al Valle junto a sus tres hijos pequeños, Joffrey, Aegon y Viserys, para así alejarlos de los peligros de la guerra. A cambio de protección, la señora de la casa Arryn acoge a los pequeños Targaryen mientras encuentran una forma de enviarles aún más lejos, hasta Pentos.

En el capítulo 6 de La Casa del Dragón, Rhaena y Joffrey pasean por el Valle cuando se encuentran con el calcinado cadáver de una oveja. Rhaena sospecha qué tipo de bestia podría haber provocado una muerte así, y unos pasos más adelante se encuentra con una zona completamente quemada en la forma en la que lo haría un dragón.

Y es que cuando la joven Targaryen vuelve a la fortaleza, Jeyne Arryn acaba confesando que un dragón salvaje merodea por las tierras devorando ovejas y ganado, pero evitando todo contacto con los humanos a menos que le provoquen. Es entonces cuando un atisbo de ilusión se encience en los ojos de la joven, ya que Rhaena intentó tres veces vincularse con un dragón sin conseguirlo. La presencia de un dragón salvaje y sin jinete se antoja como una inesperada salida para sus ansias de unirse a la batalla y poder contar con la compañía de una de estas bestias aladas como su hermana o primos.

UN DRAGÓN MERODEA POR EL VALLE

Pese a no ser una amenaza directa a la paz del Valle de los Arryn, hay una bestia alada que está acabando con los rebaños de ovejas de este territorio. Es por ello que el nombre con el que ha sido bautizado es, precisamente, Robaovejas. Este pacífico pero hambriento dragón es uno de los tres escupefuegos salvajes que vagan por Poniente y de los que se tiene constancia.

Caníbal es otro de ellos, un animal violento y temible que se alimenta de huevos de dragón y aprovecha cada encuentro con otro de su especie para atacarle. Por otro lado, está Fantasma Gris, una bestia alada que, aunque no es violenta, si es extremadamente escurridiza, evitando a cualquier humano que intenta acercarse a ella... de ahí su nombre.

La presencia de Robaovejas en el Valle abre la puerta a un cambio respecto al material original de Fuego y sangre. En la novela, Robaovejas se mueve por las cercanías de Rocadragón, no en el Valle, aunque este cambio si tiene sentido ya que las tierras de los Arryn se caracterizan por estar llenas de estos ovinos y al ser mucho más fértiles y verdes que el feudo Targaryen.

Pero el giro más importante reside en que en el libro Robaovejas no acaba siendo el dragón de Rhaena, si no de Nettles, Ortigas en castellano, una joven de clase baja, alejada de la alta cuna y que ahora parece que no hará su debut en la ficción.

MÁS CAMBIOS RESPECTO AL LIBRO

Rhaena, en la novela, sí termina vinculándose a un dragón, pero lo hace más delante en la historia. Uno de los huevos que acompañan a los Targaryen en su huida eclosiona y se vincula con la princesa. Por otra parte, Nettles, una joven que vive en Rocadragón, consigue reclamar a Robaovejas tras ofrecerle corderos de forma habitual, ganándose la confianza de la bestia.

La ficción de HBO parece estar tomando otro rumbo. Y es que esta segunda tanda de episodios ya ha presentado a tres semillas de dragón que si coinciden con el material original. Addam de Hull, que reclama a Bruma ya en este sexto episodio de la serie, Hugh Martillo, que se vincularía según el libro con Vermithor, y Ulf el Blanco que, según la novela de Martin, volará a lomos de Ala de Plata. Sin embargo, Nettles no ha aparecido en ningún momento... y parece que no lo hará.

Es por ello que lo más probable es que Rhaena asuma la historia de Nettles y no se añada este personaje a la ficción. Esto se antoja como un jarro de agua fría para los fans del material literario, y es que Nettles es un personaje muy carismático y querido por los seguidores.

Esta plebeya consigue cambiar la percepción de los habitantes de Poniente respecto a la divinidad de los Targaryen y los dragones. Y es que Nettles no proviene de ninguna alta cuna y tampoco se cree que sea bastarda de ningún miembro de la casa del dragón. Aunque en la novela se deja caer que puede ser hija de Daemon o que acaba siendo su amante, lo cierto es que solo explica que mantienen una amistad.

Aunque el personaje de Nettles finalmente no esté en la serie, puede que Rhaena decida construirse una nueva personalidad como Ortigas para que Rhaenyra le permita abandonar a sus hijos y unirse a la batalla. Si bien la Nettles del libro no estará en la serie, Rhaena podría adoptar su personalidad para no quedarse relegada en un segundo plano.

Por el momento, la ficción parece haber dejado claro que Rhaena no esperará a que ningún huevo eclosione y usará su experiencia en intentar reclamar dragones para probar suerte con Robaovejas. Y es que la joven Targaryen ya expresó su descontento con huir del conflicto, así que poder vincularse con un dragón viejo y grande le permite darle un giro a la Danza de Dragones, donde la suerte de los Negros en la guerra parece estar cambiando.