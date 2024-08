El triste futuro que espera a Alicent Hightower tras la temporada 2 de La Casa del Dragón

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de La Casa del Dragón ha estrenado su último episodio, pero puesto que hay otras dos temporadas confirmadas, la ficción solo habría llegado a su ecuador. Así pues, aún queda mucho para conocer el destino que aguarda a los personajes de la serie, como el de Alicent Hightower que, tal y como saben los lectores de Fuego y Sangre, la novela de George R.R. Martin en que se basa la serie, no es nada halagüeño.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El personaje encarnado por Olivia Cooke (y en su versión joven, por Emily Carey) es sin duda uno de los más relevantes en La Casa del Dragón. Y es que la reina viuda ha sido la principal líder de los Verdes, apoyando el derecho de su hijo Aegon al Trono de Hierro tras la muerte de Viserys y propiciando su coronación.

En última instancia, Alicent es una de las principales responsables de la guerra civil en que se halla sumida la familia Targaryen. A lo largo de la segunda temporada, sin embargo, tanto el Consejo de los Verdes como su propio hijo, Aemond, han hecho lo posible por apartarla del poder y de la toma de decisiones, quedando relegada sencillamente por ser mujer.

Precisamente en esta tanda de capítulos, el personaje de Cooke ha sufrido una gran evolución, ya que poco a poco se ha hecho consciente de sus errores (como el de entender que Viserys había cambiado de decisión respecto a su heredero) y la culpa ha empezado a hacer mella en ella. Así, la temporada culminaba con la orgullosa reina viuda acudiendo a Rocadragón para rendirse ante su antaño amiga Rhaenyra.

Alicent, quien ahora parece perseguir únicamente la libertad y una vida tranquila alejada de la política, pide a Rhaenyra clemencia para ella, su hija Helaena y su nieta Jaehaera. Aunque al principio pide también por la vida de Aegon, acaba aceptando que es un precio que debe pagar, ya que la líder de los Negros no está dispuesta a perdonar a su oponente.

QUÉ OCURRE EN EL LIBRO

Así, el último episodio de la segunda temporada de la ficción acababa con un pacto al que no se hace referencia alguna en la novela de Martin. No obstante, este cambio queda compensado con otro y es que, sin que lo sepa su madre, Aegon huye de Desembarco del Rey junto a Larys Strong, por lo que cuando Rhaenyra tome la Fortaleza Roja no podrá cobrarse su vida, como pretendía.

Sin duda lo más probable es que en la próxima temporada la líder de los Negros se sienta engañada por su antigua amiga, pensando que la huida del rey haya sido orquestada por ella, y en castigo decida retenerla en el castillo, en vez de dejarla en libertad como habían acordado. Así, aunque de distinta manera, la ficción llegaría al mismo punto que la novela.

En el material original, Rhaenyra toma Desembarco del Rey fácilmente (aun sin existir el pacto entre ella y Alicent que la serie presenta) y mantiene prisioneras a Alicent y Helaena. Mientras que Helaena acaba suicidándose, Alicent es uno de los pocos personajes que sobreviven al final de la Danza de Dragones, si bien muere apenas un año después debido a unas fiebres.

¿OCURRIRÁ LO MISMO EN LA FICCIÓN?

Por el momento, la ficción de Max se mantiene fiel a la novela de Martin en líneas generales, introduciendo solo pequeños cambios que a menudo pueden justificarse señalando la misma naturaleza del libro, concebido como una crónica narrada por historiadores que a menudo difieren en su versión de los hechos y con algunas lagunas que la serie llena libremente.

En todo caso, cabe la posibilidad de que La Casa del Dragón ofrezca a Alicent un desenlace más amable, sobre todo teniendo en cuenta la antigua amistad entre ella y Rhaenyra, un elemento propio de la serie y en la que esta ha hecho especial hincapié. Así, la compleja relación entre las dos mujeres líderes de los bandos enfrentados no solo hace su dinámica más interesante sino que abre las puertas a posibilidades distintas a las del libro.