¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de La Casa del Dragón?

La segunda temporada de La Casa del Dragón ha llegado a su fin con su octavo y último episodio. La entrega terminó con un gran cliffhanger, con cada personaje al borde de un momento clave en la Danza de Dragones y de la historia de Poniente. Después de ese final, los fans ya están esperando con ansias la tercera temporada.

HBO ha renovado oficialmente la serie para una temporada 3, pero la producción de los nuevos episodios no ha comenzado y el elenco aún no ha hablado sobre su regreso al set. De hecho, el showrunner Ryan Condal, coincidiendo con el final de la segunda entrega ha afirmado que la producción de La Casa del Dragón no se reanudará hasta el próximo año. Además, ha confirmado que la serie contará con, al menos, cuatro temporadas.

La primera temporada de La Casa del Dragón se emitió en 2022, lo que significa que la ficción tardó casi dos años en regresar con su temporada 2. La producción tuvo que lidiar con las huelgas de actores y guionistas de Hollywood y acortó el número de episodios a ocho, y aun así tardó más de un año desde el inicio de la filmación hasta el estreno de la temporada. Dada la enorme escala de la producción, parece que los fans tendrán que esperar para ver los próximos episodios muchos meses.

Otro factor a tener en cuenta es el lanzamiento del segundo spin-off de Juego de tronos, El caballero de los siete reinos: El caballero errante. La serie llegará a Max en 2025. Con el estreno de esta nueva ficción en 2025, la cadena no tendrá tanta prisa por traer de vuelta La casa del dragón.

Así, el escenario más probable es que El caballero de los siete reinos: El caballero errante se emita en 2025, seguido de la temporada 3 de La Casa del dragón en 2026. No hay nada confirmado en este momento, lo que significa que puede pasar casi cualquier cosa, pero todo apunta a que no habrá nuevos capítulos de La casa del dragón hasta dentro de un año y medio o, lo más probable, dos años.