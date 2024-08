MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón ya ha estrenado los ocho episodios que conforman su segunda temporada. Y en el último capítulo, la ficción ha conectado con los eventos de Juego de Tronos, mostrando a un personaje clave no solo en la historia de la Casa Targaryen, sino también en la de todo Poniente. Ryan Condal, showrunner de la serie, ha abordado el final de temporada y ha explicado la intención que había detrás de la mencionada aparición.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Uno de los eventos más determinantes del capítulo titulado La mujer que debía reinar ha sido sin duda la visión de Daemon Targaryen. El rey consorte llevaba sufriendo alucinaciones desde que tomara Harrenhal, pero esta última ha sido decisiva, ya que le ha llevado a hincar la rodilla y jurar lealtad públicamente a Rhaenyra, precisamente cuando esta ya se temía una traición por su parte.

Tras tocar el árbol corazón del Bosque de Dioses, que parece sangrar, Daemon contempla fragmentos del futuro. Así, ve al Cuervo de los Tres Ojos, a los Caminantes Blancos marchando e incluso su propia muerte en el Ojo de Dioses. Pero entre todas las imágenes quizá destaca la de una figura desnuda, sentada en un páramo. A pesar de que la mujer se halla de espaldas, el escenario y las tres crías de dragón que sostiene amorosamente la identifican como Daenerys Targaryen.

En el momento en que transcurre La Casa del Dragón, aún quedan casi dos siglos para el nacimiento de Daenerys. Algunos han señalado que su aparición en la visión confirma que ella era "el príncipe que había de venir", un puesto que se disputaba entre los fans con Jon Nieve. Algo de eso parece creer Daemon, si bien no puede saber quién es la persona que está viendo.

"Él no lo sabe, pero está sintiendo que eso es algo que se le mostró por una razón específica", señaló Condal en una rueda de prensa, según recoge Collider. El showrunner aborda la importancia de que Rhaenyra se crea la líder destinada a unir los Siete Reinos según el sueño de Aegon el Conquistador. "Si Daemon también cree que esa es Rhaenyra, como le hemos visto decirle en Alto Valyrio en el Episodio 8, hay algo muy interesante que se puede hacer con su interpretación de esa realidad a medida que avanzamos. Así que, por esa razón, creo que era importante que fuera Daenerys, la imagen", explicó.

EL PRÍNCIPE QUE FUE PROMETIDO

Con todo, Condal remarca que la aparición de Daenerys no estaba encaminada a sugerir que ella era efectivamente "el príncipe que fue prometido", como muchos han dado por sentado. "No estamos intentando hacer ningún tipo de interpretación específica de una profecía que aún no ha sido revelada por su autor. Y ese es el mundo de George y el espacio de George para contar esa historia", aclaraba.

Y es que los creadores de la serie están "más interesados en jugar con el drama del personaje que vive en y alrededor de esa imaginería". "Lo que nos interesa mucho como narradores, es la idea de cómo la profecía y estas ideas de estos ideales mesiánicos que siempre vemos interpretados en historias como esta, y en Harry Potter, en Star Wars, el elegido, el único, el que nos va a salvar de todo, el portador de la luz, el Príncipe que fue Prometido, Azor Ahai. Cómo se interpretan esas ideas en el mundo de George, que es, como sabemos por todas las historias que nos ha contado hasta la fecha, que estas cosas rara vez son blancas o negras y una cosa o la otra, y a menudo pueden ser cuentos con moraleja sobre cómo las personas en el poder interpretan ideas como estas", reflexionó Condal.

"Recordemos que Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, La Casa del Dragón o Fuego y Sangre, en muchos sentidos, son advertencias sobre los peligros del poder y de la gente en el poder, y particularmente, creo yo, en este mundo, del poder absoluto", añadía el showrunner. Así, la serie ha ido explorando cómo Rhaenyra abrazaba el papel de salvadora, justificándose en que su padre la escogió como heredera en su lucha por el Trono de Hierro.

La Targaryen parece creer ciegamente en su derecho y deber de reinar sobre Poniente. Así, su evolución y su motivo para perseguir el poder, han recordado a muchos al personaje que Emilia Clarke interpretara en Juego de Tronos y que finalmente tomaba un rumbo oscuro en el que podría estar embarcándose también su antepasada.

"Como ocurre con muchos líderes que asumen estos cargos, creen que son los más adecuados para el puesto y que si el otro entra, se desatará el infierno y reinará el caos, etcétera, etcétera. Así que estoy justificado para hacer lo que sea necesario con el fin de ponerme en esa posición de poder. Por lo tanto, creo que es un camino intencionalmente fangoso para Rhaenyra", explicó el showrunner.