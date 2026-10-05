James Gunn ya trabaja en su próxima película y confirma el estado de Superman: Man of Tomorrow - WARNER BROS.

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow, la secuela de Superman, tiene previsto su estreno en cines el 9 de julio de 2027. James Gunn, que vuelve a ponerse al frente del filme como director tras capitanear la primera película, ha confirmado que ya está manos a la obra con su siguiente proyecto.

En Threads de Instagram, un usuario preguntaba a Gunn si estaba listo para escribir el guion de su próxima película. "Ya estoy en ello. ¡Tenía que hacer algo mientras esperaba a que estuviera listo el montaje!", respondía el realizador y mandamás de DC Studios, confirmando además que la película, tras dar por terminado su rodaje en agosto, ya ha concluido su fase de montaje.

En Man of Tomorrow, David Corenswet encabezará de nuevo el elenco como Superman y Nicholas Hoult volverá a dar vida a su adversario, Lex Luthor. En esta nueva aventura, ambos se verán obligados a unir fuerzas para plantar cara a una amenaza mayor: el malvado Brainiac, encarnado por Lars Eidinger.

Tras protagonizar su propia película y hacer un breve cameo en Superman, Milly Alcock regresará como la prima del Hombre de Acero, Kara Zor-El alias Supergirl. La secuela contará además con Aaron Pierre, que ha debutado como John Stewart en la serie de Linternas.

Man of Tomorrow también contará con el regreso de Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

En cuanto a la trama del filme, Corenswet ya adelantó en una entrevista con Entretainment Tonight que mostraría una faceta "más madura" de los personajes presentados en la primera película de Superman, profundizando "un poco más en ellos", pero sin dejar de lado la acción.

¿CÓMO AFECTARÁ LA FUSIÓN DE WARNER Y PARAMOUNT AL SUPERMAN DE JAMES GUNN?

Por otra parte, Man of Tomorrow se enmarca en un periodo de incertidumbre para Warner Bros., pues el estudio está a punto de formalizar su fusión con Paramount. No obstante, tal y como apuntaba el 'insider' Jeff Sneider, el estudio dirigido por David Ellison estaría interesado en que Corenswet diera vida al Hombre de Acero durante, al menos, el resto de la década.

De hecho, los últimos rumores indicaban que Gunn ya se habría reunido con el mandamás de Paramount, que estaría interesado en que el cineasta continuara al frente del proyecto.