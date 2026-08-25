La gran teoría de Linternas 1x02: ¿Antaan es Atrocitus, líder de los Linternas Rojas? - HBO MAX-DC COMICS

MADRID 25 (CulturaOcio)

Ya ha aterrizado en HBO Max el segundo episodio de Linternas, que incluye numerosos momentos que sin duda habrán emocionado a los fans de los cómics de DC. Entre ellos se encuentra la aparición de un personaje cuyo pasado se asemeja mucho al de un mítico villano de las grapas, lo que ha hecho pensar a algunos que podría tratarse del mismo, a pesar de haberse presentado con un nombre distinto.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el capítulo 2 de la serie de HBO Max, Hal manda a su pupilo a por su linterna, una misión que, si bien parece sencilla, se complica cuando entran en escena unos hombres que secuestran a John. Por suerte, pronto queda claro que sus captores no quieren hacerle ningún daño, sino más bien hablar con él. El líder del grupo, Antaan (Paul Ben-Victor), revela que él y sus compañeros son alienígenas, como también lo eran las víctimas del tiroteo de Rushville y que su presencia en Nebraska se debe a la sospecha de que allí se esconde un Manhunter.

Antaan advierte a John de que, al poder adoptar forma humana, el Manhunter puede ser cualquiera y le da la oportunidad de descubrirlo antes de que él y los suyos empiecen a inmolarse para acabar con él, sin importar los inocentes que puedan morir en el proceso.

Cuando se dio a conocer el fichaje de Ben-Victor, su personaje fue descrito como un "extraterrestre empeñado en sacar a la luz la verdad y vengarse de quienes han hecho daño a su pueblo". "Consumido por un odio profundo e implacable hacia la ley, está decidido a impartir justicia a su manera", recogió Deadline en su momento. Ya entonces los fans pensaron que esa descripción podía encajar con un icónico villano de los cómics, Atrocitus.

I feel like Antaan is a codename & Atrocitus in some form will be in LANTERNS.



The character description closely matches the character, and I imagine a mix of practical effects and CGI. I think the actor they’ve just cast will voice him and perform face motion capture. https://t.co/9H8kXzq5S9 pic.twitter.com/ZNFrExBJrj — Green Lantern DCU Updates (@LanternUpdates) April 23, 2025

TANTO ANTAAN COMO EL LÍDER DE LOS LINTERNAS ROJAS BUSCAN VENGANZA CONTRA LOS MANHUNTERS

En el episodio, Antaan le explica a John que los Manhunters eran un cuerpo de policía intergaláctica anterior a los Linternas Verdes pero que se volvieron brutales y causaron la extinción de especies enteras antes de desaparecer misteriosamente. Antaan relata cómo uno ellos se refugió en su planeta natal, mezclándose con su pueblo antes de aniquilarlo (también da a entender que la traición fue especialmente dolorosa porque el ser se había ganado su confianza).

Esta historia es muy similar a la de Atrocitus, que en los cómics presenció cómo los Manhunters masacraban a sus congéneres del planeta Ryut y destruían todo un sector. Él y los otros cuatro supervivientes decidieron entonces vengarse de los Guardianes del Universo (que habían creado a los Manhunters). Más adelante, Atrocitus sería el líder y fundador de los Linternas Rojas, un cuerpo cuyo poder proviene de la rabia y no de la voluntad.

A pesar de la similitud en sus historias de origen, no está claro que Antaan y Atrocitus vayan a ser la misma persona, si bien uno de los creadores de la serie, Chris Mundy, ha reconocido el parecido. Al ser preguntado en una entrevista concedida a TheWrap sobre cómo se combinaban los elementos mágicos con el realismo de la ficción, Mundy usó como ejemplo al personaje encarnado por Ben-Victor. "Pienso en Antaan, que es muy similar a Atrocitus, ese tipo enorme, corpulento y rojo, y que en la serie es un hombre rechazado que intenta superar su trauma", expresó.