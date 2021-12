Hawkeye: Kingpin llega al universo Marvel en el final de Ojo de Halcón

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

A tan sólo un episodio para que Hawkeye, la épica aventura navideña de Ojo de Halcón (Jeremy Renner) y Kate Bishop (Hailee Steinfeld), concluya, la ficción de Marvel Studios confirmó la identidad del gran villano que permanecía oculto en las sombras, Wilson Fisk. Finalmente, incorporado al Universo Cinematográfico Marvel, un nuevo avance promocional adelanta la llegada de Vincent D'Onofrio como Kingpin en la serie de Ojo de Halcón.

Cabe recordar que el debut del personaje en la serie se oficializó cuando Yelena Belova (Florence Pugh) le revela a la joven Bishop que fue su madre, Eleanor (Vera Fármiga) quien la contrató para asesinar a Clint Barton.

Tras esta demoledora sorpresa, la joven muestra una fotografía en la que su progenitora aparece junto al capo de Hell's Kitchen, luciendo el rostro del propio D'Onofrio y vistiendo el clásico atuendo del criminal al que ya interpretó en la ficción de Netflix, Daredevil.

"Si no termino con esto esta noche, sólo es cuestión de tiempo que el pez gordo intervenga". Es la frase con la que las imágenes del clip muestran a Clint con el manto de Ronin durante su lucha callejera con Echo (Alaqua Cox) en el quinto capítulo. Así, la siguiente secuencia muestra la aparición de Kingpin sin desvelar su rostro ya que tan solo se le observan sus pies mientras camina con su característico bastón.

"It's just a matter of time before the big guy gets involved."