Filtran el reencuentro de Daredevil y Kingpin dentro del Universo Marvel

Marvel está a punto de comenzar a rodar la serie de 'Echo', el spin-off de 'Ojo de Halcón (Hawkeye)' protagonizado por Maya López (Alaqua Cox). Aunque la ficción estará protagonizada por la pupila de Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), los fans esperan que sea la producción en la que se produzca el esperado reencuentro entre Kingpin y Daredevil (Charlie Cox), algo que puede realmente suceder si se confirma la filtración de que ambos personajes estarán presentes en la serie de Disney+.

Aunque el rodaje caba de comenzar y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, hará todo lo posible por mantener en secreto la producción y sus posibles sorpresas --como lo fue la aprición del propio Kingpin en la serie protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld-- eso no ha impedido que el descuido de uno de los profesionales relacionados con la ficción haya filtrado involuntariamente el reencuentro entre el Diablo de Hell's Kitchen y su cruel némesis.

Ha sido la diseñadora de vestuario de la serie, Stacy Caballero, quien ha revelado sin querer la presencia de ambos personajes en 'Echo'. La figurinista ha actualizado su currículum vitae en su web personal y ha añadido que se encarga del vestuario de la serie. Ahora bien, en el CV nombra que ha confeccionado el vestuario para Alaqua Cox, pero también para Charlie Cox y Vincent D'Onofrio.

Una filtración con la que habrá que esperar para ver si se confirma. No obstante, Caballero tiene una relación estrecha con Marvel, fue ha sido asistente del diseño de vestuario de 'Thor: Ragnarok' y también lo es de 'Black Panther: Wakanda Forever', producción que tiene que estrenarse a finales de este año.

Por otro lado, tiene toda la lógica del mundo que el reencuentro, si se confirma, se produzca en 'Echo', dada la relación de la joven con Kingpin y que Daredevil, tras aparecer en 'Spider-Man: No Way Home', tarde o temprano tiene que reaparecer en el UCM, aunque Marvel Studios aún no se decida a confirmar que es canon oficial dentro de su universo.