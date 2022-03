La temporada 4 de Daredevil en Disney+ está más cerca de lo que parece

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2015 en Netflix, Daredevil fue la primera serie de Marvel para el servicio de streaming. Charlie Cox interpretó a Matt Murdock durante tres temporadas y en el crossover de The Defenders, pero la plataforma canceló la producción en 2018. Cox retomó su rol con un cameo como el abogado de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home y parece que también lo hará en la cuarta entrega de Daredevil ya dentro del Universo Marvel.

Hace pocos días Disney+ confirmó que las series de Marvel y Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher y Luke Cage) llegarán a la plataforma el 16 de marzo, reavivando los rumores en torno a una posible continuación de Daredevil.

Aunque esta nueva temporada aún no cuenta con confirmación oficial, Murphy's Multiverse ha encontrado algunas pistas al respecto. La publicación asegura que Disney ha creado una nueva productora llamada Blind Faith Productions LLC (Fe Ciega Producciones Sociedad de Responsabilidad Limitada), un nombre que parece hacer referencia a la ceguera y la fe católica de Matt Murdock. Después de esta revelación, Geeks World Wide informó que la compañía se ha creado para poner en marcha la cuarta temporada de Daredevil, que comenzará a grabarse a finales de 2022.

Por el momento no se conocen detalles sobre la nueva entrega, aunque Cox siempre ha estado abierto a volver a la ficción. El actor se ha mostrado dispuesto a rodar una temporada menos violenta que las anteriores, aunque opina que tendría más sentido que la nueva producción de Daredevil no fuera una continuación directa de la historia de Netflix, sino que siguiera la trama años después de la tercera entrega.

Todo apunta a que, además de Cox, la cuarta temporada también contaría con Vincent D'Onofrio como Kingpin. El intérprete ya encarnó al villano en la serie de Disney+ Ojo de halcón y, por tanto, también es canon dentro del Universo Marvel.