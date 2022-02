Charlie Cox quiere seguir como Daredevil en Marvel tras Spider-Man: No Way Home

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Después de su sorprendente y breve cameo en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) como Matt Murdock, el abogado defensor de Peter Parker, Charlie Cox confía en continuar dentro del Universo Marvel. El actor, que protagonizó las tres temporadas de la serie de Daredevil en Netflix, quiere que su personaje participe en más producciones del UCM.

En una entrevista concedida a Supanova en el marco de la promoción de su nuevo trabajo, el drama criminal Kin, nueva serie de AMC, el actor ofreció sus primeras impresiones tras su regreso como Murdock en la última película de Spider-Man.

"Durante años, me han preguntado sobre mi regreso como Daredevil y la pura verdad es que asumí al cien por cien que no era posible, que ese barco ya había zarpado. No supe nada del equipo de Marvel durante un par de años. Ahora, da la impresión de que estuve mintiendo durante mucho tiempo, pero en realidad no fue así... solo metí durante poco tiempo", aseveró.

Mientras, sobre su posible regreso como Matt Murdock en futuras producciones como la serie de She-Hulk, el intérprete quiso apuntar que poco sabía al respecto. "Lo poco que sé, obviamente no lo voy a decir. Pero, lo único que puedo decir es que durante mucho tiempo me han preguntado esto pero yo, sinceramente, no sabía nada", apostilló.

Desde que la serie Daredevil concluyese su tercera y última temporada en Netflix, los fans han reclamado que Cox volviese a interpretar al personaje en el Universo Cinematográfico Marvel. Algo que, finalmete, se hizo realidad en Spider-Man: No Way Home y por lo que Cox se siente muy afortunado.

"Me siento muy afortunado por haber sido elegido para ese papel y es el regalo que me siguen dando. Me encantó cada minuto que pasé haciendo la serie así que, que me pidan que regrese y participe de cualquier manera es algo absolutamente emocionante para mí. Y, no quiero sonar codicioso, pero espero poder hacer mucho más. Espero conseguir estar involucrado mucho, mucho más durante muchos años. Espero que no acabe nunca. Espero que llegue al punto en que la gente diga: 'Eres demasiado mayor para interpretar este papel'", confesó un entusiasmado Cox.

Y, aunque desconoce los planes que tiene para su personaje la Casa de las Ideas, tiene la esperanza de que su personaje siga cruzando su camino con otros personajes de Marvel. "Sería muy divertido, puesto que lo único que permite estar en el MCU y que realmente no pudimos hacer con Netflix, es que ahora puedo interactuar con otros personajes del UCM. Eso sería genial", afirmó.

"Lo que me gustaría hacer a continuación son crossovers. No sé qué es lo que estarán planeando con este tipo de cosas. Pero hay algunas historias verdaderamente interesantes que me encantaría explorar con el personaje", concluyó.

Mientras tanto, a la espera de confirmarse la nueva incursión del Daredevil de Charlie Cox dentro de la franquicia de Marvel, la próxima cita de la saga es Caballero Luna (Moon Knight), la serie protagonizada por Oscar Isaac que llegará a Disney+ el próximo 30 de marzo.