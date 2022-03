Críticas a Disney+ por Daredevil y las series de Marvel que vienen de Netflix: "¿Qué será lo próximo, un striptease?"

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel están de enhorabuena, ya que este 16 de marzo Disney+ incluirá en su catálogo Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, Luke Cage y The Defenders, las series basadas en sus personajes estrenadas en Netflix hace años. Sin embargo, la plataforma de streaming se ha convertido en el blanco de las críticas por el contenido adulto de estas producciones.

El Parents Television Council (Consejo de Padres de Televisión) se ha mostrado en desacuerdo con la incorporación de series de contenido adulto como Daredevil en una plataforma supuestamente apta para todos los públicos. "Durante más de 98 años Walt Disney Company se ha identificado con las palabras Family Friendly, y no podemos pensar en ninguna otra corporación en la historia de Estados Unidos que se haya construido más directamente sobre las espaldas y las billeteras de los padres y las familias", dijo el presidente del Parents Television Council, Tim Winter, en un comunicado recogido por ComicBook.com.

"La plataforma homónima de la compañía, Disney+, lógicamente se comercializó como un servicio de streaming familiar, y los padres han depositado su confianza en Disney para ofrecer precisamente eso. Parece tremendamente inadecuado que Disney+ agregue programación para público adulto, aparentemente para aumentar los ingresos por suscripción. ¿Qué será lo próximo, añadir número de striptease en vivo en Fantasyland en Disney World?", reza el texto.

"No es necesario que Disney+ compita con contenido explícito con otras plataformas de streaming. Disney ya tiene una ventaja competitiva con una plataforma de streaming que es la más segura para las familias. Su incursión en el contenido adulto empañará para siempre su etiqueta familiar", concluye el comunicado.

Pese a las críticas, agregar estas series sin duda contribuirá a construir la marca Marvel, ya que trae de vuelta a personajes que antes no tenían presencia en la plataforma, como Daredevil (Charlie Cox) y Kingpin (Vincent D'Onofrio). Además, estos dos personajes ya han pasado a formar parte del Universo Cinematográfico Marvel después de que el villano apareciera en la serie de Ojo de Halcón (Hawkeye) y Matt Murdock hiciera un cameo como abogado de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home. De hecho, algunas informaciones señalan que Daredevil tendrá una cuarta temporada, menos violenta, en Disney+.