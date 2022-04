Marvel confirma que Daredevil es canon del UCM... ¿y luego da marcha atrás?

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Después de que Charlie Cox retomara su papel de Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home, los fans se preguntaron si esta era o no la misma versión del personaje visto en las tres temporadas de Daredevil de Netflix. La Casa de las Ideas confirmó que, efectivamente el personaje es el mismo... solo para retractarse poco después.

En la página web de Marvel se puede leer un resumen de las apariciones en pantalla de Matt Murdock que hacen referencia a Daredevil y The Defenders. Sin embargo, y tras resumir las tres temporadas de la producción, la compañía añadió un párrafo hablando de su aparición en Spider-Man: No Way Home.

"Algún tiempo después, Matt fue contratado como abogado para defender a Peter Parker, ya que Peter había sido denunciado públicamente como Spider-Man y acusado del asesinato de Mysterio. Aunque Peter fue absuelto legalmente de cualquier delito, Matt le advirtió que aún tendría que enfrentarse a la opinión pública y le aconsejó a Harold Hogan que contratara a un buen abogado. Como si fuera una señal, un manifestante arrojó un ladrillo a través de la ventana del apartamento de los Parker en apoyo a Mysterio. Afortunadamente, Matt pudo atrapar el ladrillo antes de que hiriera a alguien. Cuando Peter le preguntó cómo había hecho eso, Matt afirmó que era porque era un muy buen abogado y lo dejó así", rezaba el texto.

Si bien este párrafo, que ha sido capturado por algunos fans antes de ser borrado, confirmaba que el Matt Murdock de Daredevil y Spider-Man: No Way Home es el mismo, el texto ha sido eliminado de la web de Marvel. A la espera de que Marvel aclare la situación del personaje, los rumores apuntan a que la compañía ya está preparando un reboot de Daredevil que comenzará a rodarse este año.

Daredevil has always been canon to the mcu but it’s nice to see how Marvel officially have linked everything he’s done in the show leading to his cameo in nwh. The future is bright pic.twitter.com/3JMJafE7IO