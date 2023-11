Tom Hiddleston revela si Loki puede resucitar a Iron Man (Robert Downey Jr) con sus nuevos poderes

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

El regreso de Robert Downey Jr. como Iron Man en el UCM es algo que anhelan muchos seguidores marvelitas. Y atisbaron una remota posibilidad para ello al final de la temporada 2 de Loki. Sobre esto mismo ha querido pronunciarse su protagonista, Tom Hiddleston, señalando que "la muerte está en juego".

Loki terminó cumpliendo con su destino al convertirse en aquel que preservar las infinitas realidades que conforman el multiverso del UCM. Y no son pocos quienes creen fervientemente que, con el final de la serie, Marvel ha abierto la puerta al regreso de Downey Jr.

Una intrigante cuestión sobre la que el propio Tom Hiddleston se ha pronunciado en The Tonight Show With Jimmy Fallon. El presentador abordó al actor para preguntarle si ahora que Loki es capaz de controlar los deslizamientos temporales podría recuperar a alguien como Tony Stark tras su sacrificio para vencer a Thanos en Vengadores: Endgame.

La respuesta de Hiddleston fue tan divertida como ambigua. "Este tío. Esto es periodismo de investigación. Los deslizamientos temporales le permiten, técnicamente, a Loki hacer algunas cosas interesantes", señaló.

El intérprete británico también apuntó a que sería factible traer de regreso a Downey Jr. "Supongo que sí. Puede saltar al pasado, al presente, al futuro. Puedo deslizarme por el tiempo. No sé si otros personajes pueden hacerlo", aclaró. "Hablando por mí mismo, Loki ha muerto un par de veces. Y todavía estoy aquí. No sé si la muerte es necesariamente... Quiero decir que la muerte está en juego, como una cuestión existencial. Eso es todo lo que puedo decirte", sentenció el actor, que tendrá su esperado reencuentro con Thor en el UCM.

Por ahora el regreso de Downey Jr. al Universo Cinematográfico Marvel no es algo descartable. Sin embargo, recientemente, Kevin Feige ya dejó claro que no será algo inmediato. "No lo hemos hablado y esa es la verdad", el presidente de Marvel Studios en declaraciones a Entertainment Weekly. Aunque reconoce que sí están trabajando en un misterioso proyecto ya anunciado anteriormente con Scarlett Johansson, cuyo personaje, la Viuda Negra, también moría en Endgame.