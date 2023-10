La temporada 2 de Loki arregla el gran error de Marvel con el viejo Capitán América en Vengadores Endgame

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Han pasado cuatro años desde que los fans viesen por última vez a Chris Evans como el Capitán América de Marvel en Vengadores: Endgame. Y la segunda temporada 2 de Loki ha solventado uno de los grandes errores cometidos por la serie relacionados con la trama del viejo Steve Rogers obteniendo su ansiado final feliz con Peggy Carter en el tramo final de la película.

La decisión de Steve Rogers de regresar para vivir una buena vida junto a su amada en los años 40 creó una nueva ramificación temporal en el Multiverso. Un acto con el que el abanderado héroe quebrantó la regla sagrada de los viajes en el tiempo.

Esto debería haber supuesto un verdadero peligro para la AVT (Agencia de Variación Temporal), cuya única razón de ser es la de preservar la Línea de Tiempo Sagrada, borrando de la existencia las demás líneas temporales. Entonces* ¿Por qué razón, El Que Permanece (Jonathan Majors) permitió de manera excepcional su existencia en lugar de eliminarla?

En el 2x01 de la temporada 2 de Loki se explica que la Línea de Tiempo Sagrada no es una sola línea con ramificaciones individuales que se desprendía de la misma. Lo cierto es que se trata de un conjunto de líneas temporales separadas que se unen para formar una cuerda, en lugar de un único hilo. Es decir, que además de la línea de tiempo principal del UCM, la Tierra-199999, muchos otros universos como la Tierra-616 de los cómics Marvel, forman parte de la Línea de Tiempo Sagrada.

Pero no solo eso. OB (Ke Huy Quan) también revela que el Telar Temporal con El Que Permanece es capaz de controlar el flujo del propio tiempo, "es el corazón de la AVT. Es donde el tiempo en bruto se refina en una línea temporal física. Y no está construido para entretejer tantas ramas nuevas, así que se sobrecarga". De manera que la existencia de la línea temporal por la que Steve Rogers regresa en 1940 para vivir feliz junto a Peggy en Endgame no supone ningún riesgo para la Línea de Tiempo Sagrada establecida por El Que Permanece, y, por tanto, evita ser perseguido por la Agencia de Variación Temporal.

Esto, además, también explicaría por qué otras producciones de Marvel vinculadas al UCM que transcurren en diferentes líneas temporales no han sido ya borradas de la existencia por la AVT. En consecuencia, cintas como Deadpool 3, cuyo estreno está previsto para el 3 de mayo de 2024, podría permanecer al margen de la línea principal del Universo Cinematográfico Marvel sin que su trama afectase a la línea temporal de otras películas conectadas con el Multiverso.