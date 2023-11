Así funcionan los viajes en el tiempo en Marvel tras la temporada 2 de Loki

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Loki lleva a los espectadores a un laberinto de tiempo y multiversos a través de las aventuras del personaje de Tom Hiddleston. Eric Martin, guionista de la primera entrega, ha ejercido en la segunda como showrunner, y en una reciente entrevista ha explicado cómo funcionan los viajes en el tiempo en la temporada 2.

En una entrevista con Script Magazine, le preguntaron a Martin qué reglas había seguido para encajar los viajes en el tiempo en la trama de manera lógica. "Dará el mismo consejo que la regla que usé para mí: primero debes rastrear la historia emocional. Todo esto puede extenderse en direcciones locas. Vas a tener que acabar con eso. Pero creo que el público te perdonará que se pierda un poco de la lógica en el viaje en el tiempo, siempre y cuando comprendan la lógica emocional", asegura.

En este sentido, asegura que este elemento es la clave para todo, más allá de las reglas fijas. "No quiero perder nunca la lógica emocional de los personajes. La historia humana es lo importante y no quieres perder el foco con eso. Quería utilizar el viaje en el tiempo como recurso dramático, pero no quería que eclipsara la historia", dijo.

Además, Martin reveló cómo concibe los viajes en el tiempo en la ficción. "Veo el tema del viaje en el tiempo como si fuera una caja de herramientas a la que podemos acceder y, cuando tenemos una historia, nuestros personajes pueden usarla. En el episodio uno, creo que la forma en que usamos el tiempo de una manera interesante es esa conversación con Loki que ocurre en dos momentos diferentes. Entre Mobius y Loki. Es una idea un poco complicada, pero su ejecución es muy sencilla. Creo que todos pueden entender eso. No estoy tratando de meter cosas sobre viajes en el tiempo. Esto es parte del lienzo de nuestra narración. Voy a incorporar partes según sea necesario, pero nunca intentaré escribir viajes en el tiempo. Nunca intento forzarlo. Es solo una parte de la caja de herramientas", declaró.

Aunque por el momento no se ha renovado Loki por una temporada 3, parece que la serie conectará con otros proyectos de Marvel. "Las implicaciones se extenderán a otros proyectos, sin duda, y la Autoridad de Variación Temporal es una organización que seguirá teniendo historias que contar, lo cual es una de las cosas más emocionantes para nosotros", declaró el productor ejecutivo Kevin Wright a Deadline.