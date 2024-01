Echo: Vincent D'Onofrio avanza el futuro político de Kingpin en Daredevil Born Again

Vincent D'Onofrio avanza el futuro político de Kingpin tras el final de Echo y antes de Daredevil: Born Again

Vincent D'Onofrio avanza el futuro político de Kingpin tras el final de Echo y antes de Daredevil: Born Again - MARVEL STUDIOS

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Tras reaparecer en Ojo de Halcón (Hawkeye), Vincent D'Onofrio ha regresado al Universo Cinematográfico Marvel con la serie de Echo. El actor de Kingpin volvía una vez más a dar vida a su temible villano en la historia de su sobrina adoptiva. En el último capítulo, además, se dejaba caer cuál sería su futuro, algo que el intérprete ha confirmado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la escena post-créditos del episodio final de Echo, Wilson Fisk subía a un avión tras ser derrotado, y repudiado, por Maya. Una vez en el aire, comenzaba los preparativos para recuperar su poder en las sombras, tratando de contactar con sus antiguos secuaces. Pero en la televisión anunciaban que Nueva York buscaba un nuevo candidato para convertirse en alcalde. Un camino que a tenor de su rostro, Kingpin parecía dispuesto a seguir.

Y en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, D'Onofrio ha confirmado que su personaje sí ha tomado la decisión de presentarse a las elecciones. "No he visto todos los episodios de Echo. Así que, en mi opinión, después de que todo se hunda con Maya, él se sube a un avión y... al final de ese vuelo, decide: 'Si quiero tener el máximo poder, esto es lo que voy a hacer'", comenta.

Con estas declaraciones, el actor revela que Kingpin intentará ganar la alcaldía de Nueva York para llevar a cabo todas sus operaciones desde una posición mucho más poderosa de la que ha tenido nunca. Y es que, en realidad, los logros políticos del villano son algo que ya ha ocurrido en los cómics de Marvel.

El arco narrativo de las viñetas conocido como El Reinado del Diablo presenta a Fisk como alcalde de Nueva York. Con ese cargo, lanza todo su poder político y criminal para acabar con los vigilantes callejeros que protegen la ciudad. Algo que afecta a héroes como Daredevil o Spider-Man. Y eso es, precisamente, lo que La Casa de las Ideas podría tener planeado en el futuro del UCM colocando Wilson Fisk como el nuevo gran villano de la franquicia.

Por lo pronto, D'Onofrio regresará como Kingpin en Daredevil: Born Again, la nueva serie del Hombre sin Miedo de Charlie Cox. En ella, el estudio mostraría cómo el villano accede al ayuntamiento de la ciudad y le pone las cosas muy difíciles al protagonista. Pero dicha trama podría extenderse a otros proyectos como, quizá, Spider-Man 4.

Ni la serie del Diablo de Hell's Kitchen ni la película del arácnido de Tom Holland cuentan aún con fecha de estreno. Sin embargo, lo que sí parece claro es que el futuro más inmediato de D'Onofrio como Kingpin pasa por esas anunciadas elecciones en la "capital del mundo".