Filtración de Alien: Planeta Tierra trae de vuelta un vehículo icónico de la trilogía original

Alien: Planeta Tierra - DISNEY+

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra se encuentra en pleno rodaje de su segunda temporada. Desde Londres, se han filtrado unas imágenes que revelan que la ficción traerá de vuelta un icónico vehículo de la trilogía original: el M577 que condujo Ellen Ripley (Sigourney Weaver) en Aliens: El regreso.

Con la serie trasladando su rodaje a las calles de Londres, no han tardado en circular por internet fotografías del set. Muchos no tenían claro qué podían estar grabando y, de hecho, un usuario preguntaba si acaso estaban filmando escenas para The Batman 2. Sin embargo, el logo de la compañía Weyland-Yutani, que puede verse en uno de los vehículos fotografiados, no deja lugar a dudas.

Otra filtración parece mostrar al equipo en pleno rodaje de una escena, con varios soldados saliendo de los vehículos de mando blindados. En el vídeo, los figurantes aparecen entrando en uno de los edificios del complejo londinense Canary Wharf, que bien podría hacer las veces de una sede de Weyland-Yutani o, incluso, de su rival Prodigy o de otra de las megacorporaciones de la ficción.

En Aliens, la segunda película de la trilogía original, Ripley era enviada junto al Cuerpo de Marines Coloniales tras ser la única superviviente de la Nostromo. En un momento dado, el personaje de Weaver tomaba el control de un M577, un imponente vehículo militar blindado, para rescatar a Hicks, Hudson y Vasquez.

ALIEN: PLANETA TIERRA AMBIENTA SU TRAMA ANTES DE LA TRILOGÍA ORIGINAL

Cabe recordar que la serie de Alien ambienta su trama en el año 2120, dos años antes de la película original, dirigida por Ridley Scott, y 59 años antes de Aliens: El regreso, la secuela dirigida por James Cameron.

Noah Hawley, el showrunnrer de la serie, ya expresó su deseo de profundizar en "la política corporativa" de las empresas que en el universo de la ficción luchan por controlar nuevas formas de vida ligadas a los xenomorfos. En Alien: Planeta Tierra, el mundo está gobernado por cinco megacorporaciones, Treshold, Dynamic y Lynch, además de Weyland-Yutani y Prodigy, que son las dos en las que puso el foco la primera temporada de la serie.

"Me interesa explorar la política corporativa que hay detrás. Como hemos visto, las empresas y los multimillonarios ejercen una fuerza gravitatoria irresistible hacia el monopolio. Hay algo de Juego de Tronos en el mundo corporativo que me parece interesante", explicaba Hawley en una entrevista con Deadline.