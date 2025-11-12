Alien: Planeta Tierra renueva por una temporada 2 con Noah Hawley de nuevo al frente

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

FX ha renovado por una segunda temporada Alien: Planeta Tierra, la precuela de Alien: El octavo pasajero que sitúa la amenaza por primera vez de forma sostenida en la Tierra. La continuidad de la serie, que se trata de la primera incursión televisiva de la franquicia ideada por Ridley Scott, volverá a estar liderada por su creador y director, Noah Hawley (Fargo, Legión).

"Desde el principio, con Fargo, FX me ha animado a asumir riesgos creativos y a seguir la historia allá donde me lleve. Siempre han apoyado una narración audaz y centrada en los personajes y estoy agradecido por poder seguir explorando el mundo de Alien: Planeta Tierra junto a nuestros socios, el reparto y el equipo mientras iniciamos el siguiente capítulo", ha expresado Hawley en un comunicado distribuido por Disney.

En 2024, John Landgraf, presidente de FX, ya se mostró "bastante optimista" con Alien: Planeta Tierra y "suponiendo que tendrá continuidad le hemos dicho a [Hawley] que queremos que escriba dos temporadas". Con los nuevos episodios ya escritos, la segunda entrega comenzará a rodarse en Londres en 2026. Todavía no hay ventana de estreno ni sinopsis oficial.

Por su parte, Hawley ha reiterado que el proyecto se concibió como "una serie de varias temporadas" y que tiene "una idea de hacia dónde va el viaje a largo plazo". "Creo que es una historia enorme que explorar", añade el cineasta, que ya adelantó que hay planes para alcanzar las cinco temporadas.

"La temporada 1 es la prueba de concepto, y si funciona comercialmente, la segunda consiste en construir un modelo sobre el que podamos imaginar hacer una tercera, cuarta y quinta", explicó Hawley, que también apuntó que su prioridad es que no haya grandes espacios de tiempo entre temporadas "para que no tengas que esperar tres, cuatro o cinco años para ver más".

Desde su estreno a mediados de agosto, Alien: Planeta Tierra ha firmado un 94% de media de la crítica en Rotten Tomatoes con más de un centenar de reseñas y una puntuación de 85 sobre 100 en Metacritic, cifras que la sitúan entre los títulos mejor valorados del universo Alien. Además, durante su primera semana de emisión, la serie registró a nivel mundial 9,2 millones de espectadores, uno de los mejores estrenos de FX en la era del streaming.

La ficción televisiva se ambienta en el año 2120, dos años antes de la película original, y transcurre en una Tierra distópica dominada por megacorporaciones, con especial foco en Weyland-Yutani y su rival Prodigy. Tras el choque de una nave de investigación, un grupo heterogéneo de operativos se topan con nuevas formas de vida ligadas a los xenomorfos a la par que las megacorporaciones compiten por controlar el hallazgo.