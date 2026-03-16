Sigourney Weaver resucita a Ripley en los Oscar para defender a Baby Yoda: "¡Aléjate de él, zorra!" - CONTACTO

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Entre los muchos intérpretes que subieron al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para presentar los distintos premios en la 98.ª edición de los Oscar se encontraron Pedro Pascal y Sigourney Weaver. Ambos son compañeros de reparto en The Mandalorian y Grogu, la nueva película de Star Wars que llegará a los cines el próximo 21 de mayo y aprovecharon su momento en el escenario (y la aparición sorpresa de Grogu/Baby Yoda entre el público) para hacer un guiño a la cinta, con homenaje a otra mítica franquicia espacial incluido.

"Los diseñadores de producción poseen una magia cinematográfica especial que surge mucho antes de que empiecen a rodar las cámaras", comenzó diciendo Weaver, que precisamente presentaba junto a Pascal las categorías de mejor diseño de producción y mejores efectos especiales.

"Todo empieza con un boceto, una textura, una puerta, y de repente, surge todo un mundo", continuó diciendo la actriz, a lo que su compañero señaló que "ciudades, palacios" y "galaxias enteras". "A veces, incluso mundos alienígenas en los que viven nuestros personajes", corroboró la intérprete de sagas como Avatar, Alien y ahora, Star Wars. Cuando Pascal apuntó que ella ya tenía "algo de experiencia" en asuntos alienígenas, Weaver admitió que "un poco".

"Lo bueno, lo malo y lo absolutamente adorable", enumeró la actriz, lanzando acto seguido un beso a alguien entre el patio de butacas. Las cámaras mostraron entonces a Grogu, el inseparable compañero de Pascal en The Mandalorian. El muñeco animatrónico se encontraba sentado al lado de Kate Hudson, nominada en esta edición a mejor actriz por Song Song Blue (Canción para dos), premio con el que finalmente se haría Jessie Buckley por Hamnet.

he’s a movie star now.



Don’t miss Pedro Pascal, Sigourney Weaver, and Grogu in The Mandalorian and Grogu, only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/KdMkSZbUne — Star Wars (@starwars) March 16, 2026

WEAVER SACA SU LADO MÁS RIPLEY PARA DEFENDER A BABY YODA

Al ver que Hudson hacía arrumacos a Grogu, Weaver invocó momentáneamente a uno de sus personajes más míticos. "¡Aléjate de él, zorra!", exclamó, repitiendo la famosa frase de la teniente Ripley en Aliens: El regreso. En dicha escena, el personaje de Weaver se enfrenta valientemente a un xenomorfo reina para salvar a una niña, Newt.

"Vaya, buena evocación del personaje", la felicitó Pascal, añadiendo que se había "hecho un poco de pis encima" ante el exabrupto. "Es mi tierno instinto maternal", expuso Weaver, sin perder de vista a Hudson y Grogu.

Los intérpretes fueron los encargados de anunciar el Oscar a mejor diseño de producción, que fue para Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein. El dúo también entregó el galardón a mejores efectos especiales, que recayó sobre Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza.