Filtración de The Batman 2 confirma a varios villanos... Y anuncia la presencia de otro - WARNER BROS.

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman con Robert Pattinson retomando al caballero oscuro tiene previsto su estreno para el 18 de octubre de 2028. Desde el set de rodaje llegan ahora unas imágenes que parecen haber puesto al descubierto al que será el gran villano del filme.

Un vídeo de la filmación que ya circula en Internet muestra a Bruce Wayne saliendo del juzgado con escolta policial, mientras varios manifestantes rodeaban las escaleras del edificio. Entre las pancartas que portaban los presentes podían leerse mensajes como: "Corte de las Aves, vosotros seréis los siguientes", "Vuestra codicia nos está matando", "Los oligarcas tienen que irse", "Los ricos son cada vez más ricos", "Comed ricos", "Algún día los pobres no tendrán nada" y "Re$i$t".

Así pues, parece que la Corte de los Búhos, la sociedad secreta y organización criminal ficticia que controla Gotham bajo las sombras, tendrá un papel fundamental en la película, al igual que en los cómics de DC.

First look at Robert Pattinson as Bruce Wayne on the set of ‘THE BATMAN: PART 2’. 🎥



(Source: @p87627) pic.twitter.com/YTbVkPa5mR — Film Crave (@_filmcrave) September 13, 2026

Batman “SAVE US” sign spotted on the set of ‘THE BATMAN: PART 2’.



(via At Horse Guards | FB & the goat @erikmts123 for finding it) pic.twitter.com/w4QYqw1Dxe — The Batman Saga News (@TheBatmanSagaNW) September 13, 2026

Además, también circula una descripción que apunta a que también se rodaron escenas en el interior del edificio, aunque era imposible saber qué estaba ocurriendo allí. Al parecer, Sebastian Stan, quien volverá a interpretar a Bucky Barnes en Vengadores: Doomsday, podría haber estado en el interior interpretando a Harvey Dent, ya que el personal de seguridad intentaba impedir que se hicieran fotografías antes de la aparición de Pattinson.

Some descriptions from today’s filming via a user on Reddit. Also another picture of Robert Pattinson on set. Filming going on inside the cathedral too it seems. #thebatman pic.twitter.com/yFuFp5iLMQ — Gotham Journalist (@SWNM98) September 13, 2026

Otra toma muestra a Jeffrey Wright en el set de la película caracterizado como James Gordon, junto a varios miembros del equipo de rodaje. Sin embargo, la que más ha captado la atención es en la que aparece un villano del cual hasta ahora no ha habido rumores: Anarquía.

Jeffrey Wright has been spotted on the set of ‘THE BATMAN: PART 2’ 🦇



(via @FinlayParker16) pic.twitter.com/kDGcSU5UVj — DC Film News (@DCFilmNews) September 13, 2026

Tal y como puede apreciarse en la imagen, entre los manifestantes destaca uno que lleva el símbolo de la anarquía en su sudadera verde y una máscara blanca. No obstante, es posible que no se trate del villano y sea finalmente un simple guiño al personaje.

A protester with an A symbol on their jacket wearing a white face mask was spotted on the set of ‘THE BATMAN: PART 2’.



Anarky?



(via @RayChand006) pic.twitter.com/18px5FXJKq — The Batman Saga News (@TheBatmanSagaNW) September 13, 2026

QUIÉN ES ANARQUÍA Y SU HISTORIA CON BATMAN

Presentado en las páginas de Detective Comics a finales de los 80, Lonnie Machin era un adolescente extremadamente inteligente y despiadado que se convirtió en activista político, con desprecio por todos los gobiernos y corporaciones. A medida que sus acciones se volvieron más extremas, adoptó el alias Anarquía y no tardó en cruzar su camino con el de Batman.

El objetivo de Machin era responder a las quejas en los periódicos atacando a las fuentes, como el dueño de una fábrica cuyo subproducto de desecho contamina el agua. Anarquía y Batman llegaron a enfrentarse, pero el enfrentamiento duró poco y Lonnie terminó encerrado en un centro de detención juvenil.

Allí consigue aprender y dominar aún más sus conocimientos informáticos hasta convertirse en un hacker y lograr sustraer millones de dólares de varias empresas, incluyendo la de Bruce Wayne. Tiempo después, tras construir una máquina que le permitió fusionar los dos hemisferios de su cerebro y así aumentar su intelecto, llegó a fingir su muerte.