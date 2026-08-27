Ridley Scott prepara otra precuela de Alien sobre el sintético David (Michael Fassbeder) tras Prometheus y Covenant - 20TH CENTURY FOX

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Ridley Scott ha confirmado que ya está desarrollando una nueva precuela de Alien, que centrará su trama en el personaje de David, el sintético interpretado por Michael Fassbender. El director de Alien el octavo pasajero, la película que originó la franquicia, y las precuelas Prometheus y Alien: Covenant, continuará así explorando los orígenes de las míticas criaturas de la saga Alien, los xenomorfos.

En una entrevista con Los Angeles Times, Scott revelaba que la trama de esta nueva película arrancará con David creando "un nuevo mundo para sí mismo", confirmando, por tanto, que muy posiblemente se tratará de una continuación de Alien: Covenant, estrenada en 2017.

El cineasta expresaba su fascinación con el personaje de David, una inteligencia artificial que, en lugar de seguir las directrices con las que fue programada, mira por sus propios intereses. "Las inteligencias artificiales pueden descontrolarse. Y si lo hacen, es como una bomba", asegura Scott.

"La pregunta incómoda es: ¿puede la IA ser tan buena como la información que se le introduce? Si digo: 'Aquí tienes un lienzo en blanco, escríbeme tal y tal', ¿sería eso simplemente una mezcla de millones de otros guiones?", plantea el realizador, concluyendo que "probablemente" sí. "Pero el peligro es que supere ese punto y se vuelva más inteligente que nosotros", sentencia.

EL SINTÉTICO DAVID Y SU VINCULACIÓN CON LOS XENOMORFOS

En la saga Alien, David es un sintético creado por Peter Weyland, el fundador de Weyland Industries. El androide aparece por primera vez en Prometheus, donde acompaña a la tripulación protagonista en una misión con la que pretenden descubrir los orígenes de la humanidad.

Desde el principio, David tiende a desvincularse de sus compañeros para investigar por cuenta propia. Pero, en Covenant, el sintético va un paso más allá con sus indagaciones cuando, obsesionado con crear un organismo perfecto, realiza experimentos genéticos que le llevan a dar vida a una variante primitiva del xenomorfo.

Después de Prometheus y Covenant, vio la luz en 2024 Alien: Romulus, dirigida por Fede Álvarez, cuya propuesta convenció a muchos fans de la saga. El director participó en el desarrollo del guion para una secuela de Romulus pero, finalmente, rechazó dirigirla. Una decisión que, según apunta el medio Comic Book Movie, podría haber tenido que ver con que Scott intervino y le prohibió utilizar al personaje de David en la película.

Tras Alien: Romulus, la franquicia ha continuado expandiéndose con la serie creada por Noah Hawley Alien: Planeta Tierra, que ya rueda su segunda temporada. En la entrevista con Los Angeles Times, Scott, que ha estado involucrado en el proyecto como productor ejecutivo, daba su veredicto sobre la ficción, asegurando que es "bastante buena".