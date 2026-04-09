La temporada 2 de Alien: Planeta Tierra ficha a una estrella de Juego de Tronos - HBO/DISNEY+

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

En mayo arrancará el rodaje de la segunda temporada de Alien: Planeta Tierra, la precuela de El octavo pasajero que sitúa la amenaza por primera vez de forma sostenida en la Tierra. A la espera de que FX anuncie la fecha de estreno, la serie perfila su reparto con la incorporación de Peter Dinklage, actor que interpretó a Tyrion Lannister en Juego de Tronos.

Según informa Variety, Dinklage formará parte del elenco principal de Alien: Planeta Tierra, aunque se desconoce el personaje al que dará vida. El actor se suma a una ficción que en su primera temporada estuvo encabezada por Sydney Chandler y contó también con Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay y Adarsh Gourav.

La serie se ambienta en el año 2120, dos años antes de la película original, y transcurre en una Tierra distópica dominada por megacorporaciones, con especial foco en Weyland-Yutani y su rival Prodigy. Tras el choque de una nave de investigación, un grupo heterogéneo de operativos se topan con nuevas formas de vida ligadas a los xenomorfos a la par que las megacorporaciones compiten por controlar el hallazgo.

ALIEN: PLANETA TIERRA PODRÍA TENER 5 TEMPORADAS

FX renovó Planeta Tierra por una segunda temporada en septiembre de 2025, aunque Noah Hawley, su director y creador, ha reiterado que el proyecto se concibió como "una serie de varias temporadas" y que tiene "una idea de hacia dónde va el viaje a largo plazo". "Creo que es una historia enorme que explorar", añade un cineasta que ya adelantó que hay planes para alcanzar las cinco temporadas.

"La temporada 1 es la prueba de concepto, y si funciona comercialmente, la segunda consiste en construir un modelo sobre el que podamos imaginar hacer una tercera, cuarta y quinta", explicó Hawley, que también apuntó que su prioridad es que no haya grandes espacios de tiempo entre temporadas "para que no tengas que esperar tres, cuatro o cinco años para ver más".

Desde su estreno a mediados de agosto, Alien: Planeta Tierra ha firmado un 94% de media de la crítica en Rotten Tomatoes con más de un centenar de reseñas y una puntuación de 85 sobre 100 en Metacritic, cifras que la sitúan entre los títulos mejor valorados del universo Alien. Además, durante su primera semana de emisión, la serie registró a nivel mundial 9,2 millones de espectadores, uno de los mejores estrenos de FX en la era del streaming.