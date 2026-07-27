Primer vistazo a los xenomorfos en la temporada 2 de Alien: Planeta Tierra - DISNEY+

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra se encuentra en pleno rodaje de su segunda temporada que, por el momento, no cuenta con fecha de estreno en Disney+. Para ir abriendo boca, una figura coleccionable del xenomorfo ha ofrecido un nuevo vistazo a la mítica criatura de la franquicia.

La empresa de juguetes y coleccionables NECA, que ya comercializó en el pasado figuras de acción inspiradas en películas de la franquicia, como Alien: Romulus o Alien vs. Predator, ha lanzado ahora una inspirada en el xenomorfo de Alien: Planeta Tierra.

En su página web, el fabricante detalla que esta figura está basada específicamente en la versión de la criatura que aparece en la serie, donde Wendy, el personaje de Sydney Chandler, logra interactuar con él.

NECA Alien: Earth Ultimate Wendy's Xenomorph. Available now to preorder through NECA direct, will be available through other retailers soon. pic.twitter.com/AV328eTHZ4 — preternia (@preterniadotcom) July 23, 2026

ALIEN: PLANETA TIERRA YA RUEDA SU TEMPORADA 2

Ambientada en el año 2120, dos años antes de la película original de Ridley Scott, Alien: Planeta Tierra transcurre en una Tierra distópica dominada por megacorporaciones, con especial foco en Weyland-Yutani y su rival Prodigy. Tras el choque de una nave de investigación, un grupo heterogéneo de operativos se topa con nuevas formas de vida ligadas a los xenomorfos, a la par que las megacorporaciones compiten por controlar el hallazgo.

Fue en septiembre del pasado año cuando FX renovó la ficción por una nueva tanda de episodios, aunque Noah Hawley, su director y creador, ha reiterado que el proyecto se concibió como "una serie de varias temporadas" y que tiene "una idea de hacia dónde va el viaje a largo plazo".

Junto a Chandler, completan el reparto de la serie Alex Lawther, Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay y Gourav.