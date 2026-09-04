VÍDEO: Primer vistazo de Alien: Planeta Tierra temporada 2, con un chestbuster al acecho

Primer vistazo de Alien: Planeta Tierra temporada 2, con un chestbuster al acecho - DISNEY+

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra se encuentra en pleno rodaje de su segunda temporada, que por el momento no cuenta con fecha de estreno en Disney+. Para ir abriendo boca, la plataforma de streaming ha ofrecido un vistazo detrás de cámaras a la filmación de los nuevos episodios en los estudios Pinewood, en Inglaterra.

"Alien: Planeta Tierra temporada 2 ya está en producción", proclama en el vídeo Babou Ceesay, que en la serie da vida al sintético Morrow, mientras sostiene una claqueta. En el clip también aparece Sydney Chandler, caracterizada de nuevo como Wendy, e incluso piezas de atrezo del set, como un 'chestbuster', un xenomorfo en una de sus fases tempranas.

Según confirmaba el showrunner de la serie, Noah Hawley, en una entrevista con Deadline el pasado mes de abril, en esta segunda temporada no dirigirá ningún episodio, debido al número de proyectos que tiene en diversas fases de desarrollo y producción.

Además, Hawley expresó su deseo de que la ficción continúe con más temporadas. "Esa es mi esperanza; tengo un objetivo al que quiero llegar, pero no sé cuánto tiempo me llevará alcanzarlo. Suponiendo que el coste de producción y la audiencia se mantengan en niveles adecuados, podríamos seguir todo el tiempo que quisiéramos", explicaba.

NOAH HAWLEY TIENE GRANDES PLANES PARA EL FUTURO DE ALIEN: PLANETA TIERRA

Por otra parte, adelantó que, pese a que Alien: Planeta Tierra cuenta con un "reparto coral", Peter Dinklage (Juego de Tronos), que se incorpora al elenco en esta nueva tanda de episodios, tiene "un rol protagonista". "La gente va a sentir que es un papel a su altura", aseguró el showrunner.

En una entrevista con Empire, Hawley aludió precisamente a Juego de Truenos para explicar su deseo de profundizar en "la política corporativa" de las empresas que en la serie luchan por controlar nuevas formas de vida ligadas a los xenomorfos.

"Me interesa explorar la política corporativa que hay detrás. Como hemos visto, las empresas y los multimillonarios ejercen una fuerza gravitatoria irresistible hacia el monopolio. Hay algo de Juego de Tronos en el mundo corporativo que me parece interesante", explicaba Hawley.

La serie pone especial foco en dos de estas megacorporaciones, Weyland-Yutani y su rival Prodigy, y ambienta su trama en el año 2120, dos años antes de la película original de Alien dirigida por Ridley Scott.

Además de Dinklage, se incorporan al elenco de Alien: Planeta Tierra Tracey Ullman, Sam Spruell y Jerome Flynn. Completan el reparto, junto a Sydney Chandler y Babou Ceesay, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El y Sandra Yi Sencindiver, entre otros.