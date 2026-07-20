Euphoria vuelve a HBO Max dos meses después de su final con un último estreno

Dos meses de su final Euphoria vuelve a HBO Max con un último estreno - HBO MAX

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Euphoria, estrenada el pasado mes de abril, puso punto final a la serie creada por Sam Levinson. Ahora, casi dos meses después de la llegada a HBO Max del último capítulo de la entrega, la plataforma ha anunciado un inesperado regalo para los fans de la serie.

El próximo viernes 24 de julio aterrizará en HBO Max Euphoria: echando la vista atrás, una retrospectiva que cuenta con "entrevistas y material exclusivo detrás de cámaras de la serie que marcó a toda una generación", según expone el servicio de streaming, que ya ha lanzado el tráiler.

El avance incluye imágenes de unos jovencísimos Jacob Elordi y Angus Cloud presentándose, con Hunter Schaffer señalando que todos ellos eran "literalmente unos bebés". El vídeo también muestra a Zendaya en el estreno de Euphoria, en 2019 y a Sydney Sweeney recordando cómo grabó el piloto "con 20 años". "Cuando haces una obra de arte, no sabes lo que va a pasar", expresa Elordi.

EUPHORIA CATAPULTÓ LAS CARRERAS DE ELORDI, ZENDAYA Y SWEENEY

Aunque en un principio se podía ver Euphoria como el equivalente de Élite en HBO Max, la ficción se distinguió de la de Netflix en varios puntos, principalmente al centrarse en sus personajes principales y dar mayor peso a su complicado paso a la adultez, marcado por el sexo, las drogas y las tensiones. La serie se convirtió en un fenómeno cultural e impulsó significativamente la carrera de sus jóvenes estrellas.

Así, su papel como Rue le ha valido a Zendaya hacer historia en los Emmy como la actriz más joven en ganar dos veces un premio, hazaña que podría ampliar, ya que este año ha vuelto a recibir una nominación. La intérprete se ha convertido en un rostro recurrente en la gran pantalla, especialmente este 2026, apareciendo en títulos como El drama, La odisea, Spider-Man: Brand New Day (que llegará a los cines el próximo 29 de julio) y Dune: Parte Tres (cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre).

En cuanto a Elordi, en la pasada edición de los Oscar recibía una nominación a mejor actor de reparto por su papel en Frankenstein y este 2026 se le ha podido ver protagonizando Cumbres borrascosas junto a Margot Robbie. El actor protagoniza además La constelación del perro, que aterriza en salas el próximo 26 de agosto.

Por su parte, Sweeney también ha estado en el foco, siendo el rostro de una polémica campaña de vaqueros. Algunos de sus últimos títulos incluyen La asistenta y Christy: el combate de su vida.