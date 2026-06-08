La teoría más loca del final de Euphoria: ¿Se ha reencarnado Rue en una vaca? - HBO MAX

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio)

Ya está disponible en HBO Max el episodio final de Euphoria, desenlace marcado por la muerte de uno de los personajes clave de la ficción creada por Sam Levinson. Ahora, una insólita teoría viral plantea que esta figura pudo encontrar una forma de paz reencarnándose en la cría de una vaca de la granja de los Miller, el lugar que llegó a considerar su particular "tierra prometida".

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el 3x08 de Euphoria, Rue muere tras sufrir una sobredosis provocada por unas pastillas adulteradas con fentanilo. No obstante, una lectura surgida entre los fans ha planteado la posibilidad de que el personaje interpretado por Zendaya encontrara tras fallecer una nueva vida en la ternera nacida en la granja de Texas que visita al comienzo de la tercera temporada. La teoría se apoya especialmente en la secuencia onírica de los últimos momentos con vida de Rue y en la visita posterior de Ali a la casa de los Miller.

Según esta interpretación, una de las pistas estaría en la aparición de un cartel con la palabra "leche" en la tienda de Fezco durante la ensoñación de Rue. Otro indicio sería la conversación de Ali con la familia Miller varios meses después de la muerte de Rue, que le cuenta que una de sus vacas tuvo una cría en torno a la misma época en la que falleció la protagonista.

Los defensores de esta teoría sostienen que es clave el primer episodio de la tercera temporada, cuando se presenta que Rue trabaja como mula de drogas para Laurie y realiza varios viajes a través de la frontera entre Estados Unidos y México. En una de esas entregas, se ve obligada a abandonar su coche y cruzar a pie, hasta que llega por azar a la granja de los Miller. Lo que en principio parece un simple refugio temporal acaba convirtiéndose para ella en una experiencia casi espiritual.

¿SE HA REENCARNADO RUE EN UNA VACA?

Durante su estancia, Rue queda fascinada por la calma de esa familia y por una forma de vida austera, ajena al ruido, la violencia y la autodestrucción que han marcado su trayectoria. Allí prueba la leche de Dahlia, la vaca de la familia, y asegura que es "la mejor puta leche que he probado en mi vida". Antes de marcharse, el patriarca de los Miller le entrega un folleto de Los Diez Mandamientos con la dirección de la granja escrita, mientras Daisy, la hija mayor, le propone volver en primavera para conocer a la cría de Dahlia.

A partir de ese momento, Rue se obsesiona con volver. La protagonista llega a describir la granja como una "tierra prometida" y confiesa a Ali que le gustaría vivir allí. Uno de los argumentos más citados por quienes sostienen esta teoría es la escena en la que una de las niñas Miller muestra a Ali la cría y la define como un "milagro". Algunos espectadores han leído la palabra como algo más que una simple expresión de ternura familiar.