Jacob Elordi y Josh Brolin tienen que matar o morir en el nuevo tráiler de La constelación del perro, de Ridley Scott

Jacob Elordi y Josh Brolin tendrán que matar o morir en el nuevo tráiler de La constelación del perro, de Ridley Scott - DISNEY
MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -
La constelación del perro, la nueva película de Ridley Scott, estrena un potente y trepidante tráiler. Basada en la novela de Peter Heller, este thriller postapocalíptico está protagonizado por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley, entre otros, y llegará a los cines el próximo 26 de agosto.
El adelanto, de más de dos minutos de duración, arranca con el personaje de Elordi, un joven piloto llamado Hig, sobrevolando junto a su perro una ciudad devastada. "Antes del fin del mundo... besaba a mi mujer, jugaba con mi perro", dice mientras el vídeo intercala escenas de su idílica vida en el pasado.
"El mundo de antes ya no existe", dice una voz en off recordando que en esa nueva realidad están solos. El adelanto continua mostrando un paisaje completamente destruido. "Ahí fuera o matas o mueres" advierte el personaje de Josh Brolin.
Con un ritmo frenético marcado por el sonido de disparos, el tráiler avisa que "sólo queda una cosa que temer". Es entonces cuando, en planos nocturnos, comienzan a aparecer figuras que parecen humanas por su forma pero no por su comportamiento: "Supervivientes".
UN FUTURO POSTAPOCALÍPTICO CON UN REPARTO POTENTE
"La historia sigue a Hig (Jacob Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley (Josh Brolin), un experto con formación militar, ha logrado construir una vida tan funcional como aislada en un implacable mundo postapocalíptico. Pero cuando una misteriosa transmisión de radio irrumpe en su rutina, Hig decide adentrarse en lo desconocido en busca de aquello que todavía se resiste a dar por perdido: la esperanza y la conexión humana", adelanta la sinópsis oficial del filme.
La constelación del perro, basada en la novela de Peter Heller, The Dog Stars, reúne a un reparto excepcional formado por los nominados al Oscar Elordi, Brolin y Guy Pearce, la ganadora de un Oscar Allison Janney, y la nominada al Globo de Oro Margaret Qualley. Además, está dirigida por el legendario Ridley Scott, encargado de producciones como Blade Runner, Alien, el octavo pasajero o Gladiator, con la que ganó un Oscar.
El guión es obra de Mark L. Smith, también guionista en El renacido de Alejandro González Iñárritu, está producida por Ridley Scott, p.g.a., Michael Pruss, p.g.a., Mark L. Smith y Cliff Roberts, p.g.a., y cuenta con Lily Brooks-Dalton, Brandon Scott Smith, Peter Heller y Aidan Elliott como productores ejecutivos.