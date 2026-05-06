Euphoria 3x04 desata la polémica con su escena más perturbadora: ¿Ha ido la secuencia de Kitty demasiado lejos?

Euphoria 3x04 desata la polémica con su escena más perturbadora: ¿Ha ido la secuencia de la stripper Kitty demasiado lej - HBO MAX

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el cuarto episodio de la tercera temporada de Euphoria, la serie creada por Sam Levinson que siempre ha convivido con la polémica por su representación del sexo, las adicciones y la violencia. No obstante, este capítulo ha reabierto el debate sobre los límites de la ficción con una escena que muchos espectadores consideran que ha traspasado una línea que ni siquiera sus secuencias más controvertidas habían alcanzado.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El 3x04 presenta a Kitty (Anna Van Patten), que llega a Silver Slipper para ocupar el hueco de Ángel, cuya ausencia se explica en el club de striptease con la versión de que se escapó del centro de rehabilitación al que se la envió. Sin embargo, la serie siembra dudas sobre esa explicación, pues Ángel había empezado a hacer demasiadas preguntas sobre Tish, la bailarina fallecida por una sobredosis de fentanilo en el 3x02, y se había convertido en una figura incómoda para Álamo, el propietario del local, que trataba de ocultar lo ocurrido.

La polémica escena llega cuando un grupo de hombres paga por una experiencia privada con Kitty en la sala de champán del local. Rue observa lo que ocurre a través de las cámaras de seguridad, y la secuencia muestra a Kitty en una situación de abuso sexual, incluida una agresión con una botella de champán. Tras lo ocurrido, Rue se acerca a la joven y le pregunta directamente si la están obligando a trabajar en el club. Kitty responde que "me gusta bailar", pero su expresión subraya el trauma que acaba de sufrir.

La controversia no nace únicamente de la dureza de la escena, sino de la comparación con otras secuencias explícitas de la temporada. Cassie ya había aparecido participando en juegos de rol para sus suscriptores de OnlyFans, incluyendo una escena con una cola de perro que algunos espectadores calificaron como "un ritual de humillación" y otra caracterizada como un bebé que fue descrita en redes de ser "literalmente pedofilia". También Jules protagonizó una escena de momificación con su sugar daddy, en la que su cuerpo desnudo quedaba envuelto en plástico transparente.

LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL CONSENTIMIENTO

La diferencia fundamental, según expresan las críticas, está en el consentimiento. Por perturbadoras que resulten para parte del público, las escenas de Cassie y Jules se presentan dentro de la serie como prácticas aceptadas por los propios personajes, pero la escena de Kitty va un paso más allá, pues si ella no hace lo que Álamo exige podría terminar igual que Tish o Ángel.

El capítulo no carecía de momentos provocadores. En otra trama, la búsqueda de Cassie por alcanzar notoriedad en internet la lleva a untarse cocaína en sus partes íntimas, una decisión que la serie presenta como iniciativa propia del personaje. La diferencia vuelve a estar en el margen de elección, pues si la situación se descontrola, Cassie puede detenerse, pero Kitty parece atrapada en una red de coacción donde la salida no depende de ella.