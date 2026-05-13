El brutal final de Euphoria 3x05, explicado: ¿Ha muerto (SPOILER)? - HBO MAX

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el quinto episodio de la tercera temporada de Euphoria, serie creada por Sam Levinson que siempre ha convivido con la polémica por llevar a sus personajes a situaciones extremas relacionadas con la violencia, el sexo y las adicciones. Sin embargo, el cierre de este nuevo capítulo ha planteado una posibilidad que podría ser arriesgada incluso para una producción acostumbrada a tensar sus propios límites: la muerte de uno de sus grandes protagonistas.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Rue lleva acercándose peligrosamente a ese destino desde el arranque de la tercera temporada, cuando permitió que Álamo disparara a una manzana colocada sobre su cabeza. Desesperado por escapar de las garras de Laurie, el personaje interpretado por Zendaya creyó encontrar en el dueño del club de striptease una vía de salida. Sin embargo, lejos de ofrecerle protección, Álamo no ha hecho más que empujarla hacia una situación todavía más peligrosa, atrapándola en un entorno criminal del que parece cada vez más difícil salir.

La situación se complicó aún más en el cuarto episodio, cuando la DEA detuvo a Rue por posesión de drogas y la obligó a convertirse en informante. Sus intentos por mantener las apariencias despiertan pronto las sospechas de Álamo y de su círculo más cercano. En el quinto capítulo, tanto Magick como Bishop empiezan a cuestionar su comportamiento y a relacionarla con los problemas que se han acumulado desde su llegada.

Todo desemboca en una secuencia final concebida para dejar al espectador en vilo con un cliffhanger. Envían a Rue al complejo que Álamo tiene en el desierto, donde sus hombres la obligan a cavar un agujero en la tierra. Cuando la fosa alcanza la profundidad suficiente, la entierran hasta el cuello. En los últimos instantes del episodio, Alamo aparece montado a caballo con un mazo y se dirige hacia ella antes de lanzar un golpe directamente contra su cabeza. El capítulo termina antes de confirmar el resultado, dejando su supervivencia en el aire y convirtiendo su posible muerte en el gran giro de la temporada.

RUE NO APARECE EN EL TRÁILER DEL SEXTO EPISODIO

La ausencia de Rue en el tráiler del sexto episodio de Euphoria ha alimentado las dudas sobre su supervivencia, aunque también podría tratarse de una estrategia para mantener la tensión de cara al próximo capítulo, pues pocas cosas pueden generar más conversación que dejar al personaje de Zendaya al borde de la muerte. La pregunta es si Euphoria está jugando con un falso desenlace o si realmente se atreverá a apartar de la historia al personaje que ha sostenido buena parte de su prestigio desde el principio.

La opción más probable es que Rue siga viva, aunque no necesariamente ilesa, en el próximo capítulo. Para descubrir si la protagonista de la serie ha sobrevivido habrá que esperar hasta el lunes 18 de mayo, fecha en la que llega a HBO Max el sexto episodio de la tercera temporada. Los dos últimos capítulos se estrenarán el 25 de mayo y el 1 de junio, respectivamente.

Zendaya ha ganado dos premios Emmy a lo largo de su carrera, ambos por su interpretación de Rue Bennett en Euphoria. La actriz se alzó con el galardón a mejor actriz protagonista en una serie dramática por la primera y la segunda temporada de la ficción de HBO, consolidando al personaje como el gran pilar interpretativo de la serie.