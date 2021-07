Emotiva carta de despedida de Tom Hiddleston tras el final de Loki: "Ha sido un viaje increíble"

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

El episodio final de Loki ya está en Disney+. Con motivo del desenlace de la serie, Tom Hiddleston compartió un emotivo mensaje con los fans, a los que dio las gracias por dar su respaldo masivo a la serie en solitario del personaje.

"Hola a todos. Soy Tom. Solo quería decir algunas cosas ante el final. Hace un par de años, creo, cuando se anunció Loki, dije que había más travesuras que hacer y que había más historias que contar, más por llegar. Era muy consciente de que realmente la única razón por la que se me permite interpretar a este personaje y se me ha permitido seguir interpretándolo es por el cariño que le tenéis", afirmó en un vídeo.

The God of Mischief has arrived in the finale of Marvel Studios' #Loki! @TWHiddleston is here with a special message. Be sure to watch the finale, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/tFGJrNGY1A