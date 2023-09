Malas noticias para Daredevil: Born Again de Marvel

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again tenía previsto estrenarse en primavera de 2024 de nuevo con Charlie Cox encarnando a su protagonsita Matt Murdock. Sin embargo, nuevas informaciones dan por hecho que Marvel Studios ha pospuesto su estreno en Disney+ de manera indefinida.

Tras aparecer en un fugaz, aunque divertido cameo en Spider-Man: No Way Home y dejarse caer por los últimos capítulos de She-Hulk: Abogada Hulka, Cox regresará de nuevo al UCM como Daredevil en Born Again. Y no son pocos quienes junto a él también esperan ver a Vincent D'Onofrio en el papel de Kingpin y a Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher en los 18 episodios que conforman la primera temporada de la serie.

La producción de la serie comenzó el pasado mes de febrero. Desde entonces, la ficción con la que la Casa de las Ideas recuperará al Hombre sin miedo para formar parte del UCM, se ha visto obligada a paralizar su rodaje en varias ocasiones a causa de las huelgas convocadas por el sindicato de guionistas (Writers Guild of Amérca) a la que sunió el sindicato actores de Hollywood (SAG-AFTRA) que continúan con sus movilizaciones que han paralizado la industria cinematográfica.

OTRAS SERIES APLAZADAS

Tanto es así, que, según recoge The Hollywood Reporter, Disney+ ha optado por aplazar su estreno en la plataforma, reubicándola dentro de su calendario de lanzamientos sin fecha concreta como ya ocurrió con otras series como Ironheart o Wonder Man. De manera que los 18 capítulos que conforman Daredevil: Born Again podrían terminar viendo la luz en algún punto de 2025.

Sin embargo, para que esto ocurra, los estudios deberán atender a las demandas efectuadas tanto por el colectivo de guionistas como el de actores de Hollywood y alcanzar un entendimiento que resulte en un acuerdo beneficioso para todas las partes.

Por ahora, mientras surgen nuevas noticias al respecto, el siguiente gran título de la Casa de las Ideas que verá la luz será The Marvels, que llegará el próximo 10 de noviembre a los cines para cruzar los caminos de Carol Danvers/Capitana Marvel (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) y Mónica Rambeau (Teyonah Parris) por primera vez en el UCM.