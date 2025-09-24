Nuevo adelanto de la temporada 5 de Stranger Things que promete un final épico y brutal "con el que los fans estarán satisfechos" - NETFLIX

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things, dividida en tres entregas, que verán la luz en Netflix el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026, respectivamente. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un vídeo tras las cámaras, con imágenes de los nuevos capítulos y testimonios de los actores y creadores durante el rodaje, en los que prometen que esta última entrega será la más grande de todas y que contará con un final épico que "cerrará el círculo" y "con el que los fans estarán satisfechos".

Tras un arranque cargado de nostalgia, con escenas y declaraciones sobre las temporadas anteriores, el clip adelanta cómo los protagonistas unirán fuerzas en la batalla definitiva contra el Mundo del revés (Upside Down).

"Esta es la mejor temporada en cuanto a acción, efectos visuales y trama", afirma Ross Duffer. "Al final, el público quiere ver a los personajes juntos una última vez", añade.

"Es a la vez una misión y una aventura y todo el mundo está en el meollo. Nadie se queda tras el walkie-talkie , todo el mundo va a por todas", afirma Millie Bobby Brown, que da vida a Once. Esta temporada se trata de darlo todo peleando, aunque no sepas si ganarás", dice Maya Hawke, que interpreta a Robin. "Cerramos el círculo y los fans estarán muy satisfechos con el final", promete Caleb McLaughlin que vuelve a retomar su personaje de Lucas Sinclair.

Junto a testimonios, el clip ofrece también un anticipo de lo que los fans podrán ver en los episodios finales. Entre estos fugaces instantes se encuentran Lucas en la habitación de Max Mayfield en el hospital, la destrucción de Hawkins o un nuevo acercamiento entre Once y Mike.

Después de todo, la ficción ha destacado por explorar y ahondar en las relaciones de sus protagonistas en cada una de sus temporadas. Pero las imágenes también reflejan la magnitud de esta entrega final de Stranger Things al mostrar un Hawkins destruido.