La quinta y última temporada de Stranger Things, dividida en tres entregas, verá la luz en Netflix el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026. Netflix ha lanzado ahora una sinopsis que parece confirmar una de las teorías fan más extendidas.

"Con grietas que dividen la ciudad y el propio tiempo desmoronándose, Once, Mike, Will y el resto del grupo deben enfrentarse a Vecna en una batalla que atraviesa dimensiones y recuerdos", reza la sinopsis lanzada por Netflix. Es precisamente la línea de "el tiempo desmoronándose" la que parece confirmar una de las hipótesis más antiguas sobre la serie.

Los fans han estado especulando desde hace mucho con la posibilidad de que los viajes temporales o la alteración del tiempo puedan desempeñar un papel crucial en el final de Stranger Things. Esto es algo que la ficción de los Duffer ya dejó entrever al mostrar el Upside Down en una especie de estasis el día en que Will Byers desapareció, o la obsesión de Vecna (Jamie Campbell Bower) con los relojes, así como sus crípticas visiones.

Una de las teorías más populares e interesantes que surge entre el fandom es que Vecna, con un nuevo aspecto, sería ahora capaz de manipular el tiempo, lo cual explicaría las visiones que muestra a los personajes de eventos que aún no han sucedido y por qué siempre parece ir un paso por delante de ellos. No obstante, otros creen que cuando Once (Millie Bobby Brown) rescató a Max Mayfield (Sadie Sink), de forma subconsciente, retrocedió en el tiempo en vez de reanimarla.

Asimismo, The Crawl, el título del primer episodio de la quinta y última temporada de Stranger Things, podría indicar un viaje al pasado, retomando los eventos de la primera temporada y ligando así el inicio con el final. Dicho esto, aunque algunos creen que los viajes temporales pueden ser un recurso fácil, existen argumentos sólidos para pensar que este giro podría ser la mejor manera de cerrar la ficción de los Duffer.

Por un lado, conecta directamente con la mitología de la serie: el hecho de que el Upside Down haya quedado atrapado en 1983 ha sido desde siempre un indicio clave en la narrativa, remarcando que el tiempo juega un papel central en la historia. Si Vecna se encuentra fuera del flujo temporal normal, para derrotarlo, Once debería enfrentarse a él en ese mismo plano y llevar sus poderes a un nuevo nivel.

Y, por otro, la idea de un desenlace centrado en los viajes temporales permitiría revisitar sucesos del pasado y traer de vuelta momentáneamente a personajes tan queridos como Eddie Munson (Joseph Quinn), dando así un nuevo significado a instantes clave de las temporadas anteriores. Al mismo tiempo, serviría para mostrar cómo las decisiones tomadas por los protagonistas a lo largo de la serie les han conducido a su batalla final con Vecna, pero, de momento, toca esperar para averiguarlo.