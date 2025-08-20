Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, se van de Netflix

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, dejan la plataforma de streaming para unirse a Paramount. El acuerdo, que supone el primer gran fichaje de la compañía tras su fusión con Skydance, augura un prometedor futuro para los cineastas, pero ha disparado las alarmas sobre qué significará su marcha para la franquicia encabezada por Once y compañía.

Según informa The Hollywood Reporter, el acuerdo se hizo público este lunes, cinco días después de que se supiera que los hermanos Duffer se encontraban en conversaciones para abandonar Netflix. Se trata de un pacto de cuatro años para trabajar en exclusiva en nuevos proyectos solo para Paramount y que abarca tanto películas como series. Además, pone énfasis en que los hermanos "cumplan su ambición de escribir, producir y dirigir películas taquilleras a gran escala".

"No podríamos estar más emocionados de unirnos a la familia de Paramount", expresaron los cineastas en un comunicado, en el que apuntaban que sumarse a un equipo apasionado por "llevar películas atrevidas y originales a la gran pantalla" supone cumplir el sueño de toda una vida. "Hacerlo en un estudio con un legado tan histórico en Hollywood es un privilegio que no nos tomamos a la ligera", manifestaron.

Además, mencionaron que este acuerdo supondrá su reencuentro con Cindy Holland, directora de producto del estudio, y Matt Thunell, presidente de Paramount TV, quienes, según afirman, fueron los primeros en confiar en Stranger Things cuando presentaron el proyecto por primera vez. Los Duffer comenzarán a trabajar para Paramount en abril de 2026, fecha en la que concluye su acuerdo con Netflix.

¿QUÉ PASARÁ CON LA SAGA STRANGER THINGS?

Pero tras la finalización de su contrato con Netflix, los Duffer seguirán trabajando como productores ejecutivos en dos series que tienen en marcha para la plataforma de streaming, The Boroughs y Something Very Bad Is Going to Happen (en español, Algo muy malo va a pasar), y en futuros proyectos de la franquicia Stranger Things.

Así lo han expresado los propios cineastas en su comunicado, en el que mencionaban que esperan "construir juntos el futuro de Stranger Things". "Hay muchas más historias que contar más allá de Hawkins, y estamos deseando compartirlas", aseguraban.

Por el momento, Netflix ya confirmó el spin-off en clave de animación Tales from 85 (Relatos del 85), que verá la luz en 2026. Además, cuando los Duffer anunciaron que la quinta temporada de Stranger Things sería la última, aseguraron tener ideas para un spin-off, del cual se desconocen detalles o si acaso llegará a materializarse.

Además de ser los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer también han dirigido y escrito no pocos episodios de la serie durante sus cinco temporadas. No obstante, su acuerdo con Paramount para producir ejecutivamente nuevos proyectos implica que su participación en la franquicia será inevitablemente menor, pues no estarán presentes como hasta ahora en el proceso creativo día a día.

Por otra parte, su intención de orientar su trabajo hacia "películas taquilleras a gran escala" sugiere que su carrera tomará un nuevo rumbo. Por el momento, los fans esperan el estreno de la última temporada de Stranger Things, que aterrizará en Netflix el 27 de noviembre.