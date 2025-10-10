Stranger Things 5: Confirmada la duración de los capítulos de la temporada final

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things, dividida en tres entregas, llegará a Netflix el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026. Las informaciones más recientes parecen haber confirmado la alucinante duración que tendrá cada uno de los ocho episodios finales.

Según Puck News, todos los capítulos de la temporada 5 de Stranger Things superarán los 60 minutos de duración. Se espera, de hecho, que oscilen entre 90 y 120 minutos, lo que significa que algunos de los episodios podrían durar hasta 2 horas.

Esta duración es probablemente la principal razón de que Netflix haya decidido dividir esta última entrega en tres tandas. Conviene recordar que la primera constará de cuatro episodios que desembarcarán en la plataforma el 27 de noviembre, mientras que la segunda incluirá tres capítulos y verá la luz el 26 de diciembre. Y los fans tendrán que esperar al 1 de enero de 2026 para ver el episodio final.

La serie de los Duffer no ha rehuido en anteriores entregas de episodios de larga duración. Ya el último capítulo de la temporada 4 de Stranger Things alcanzó las dos horas y media de duración.

La extensión tan abultada de los capítulos, con metraje propio de una película, explicaría también que se haya disparado el presupuesto de esta última entrega. El medio ya reveló también que Netflix invirtió entre 50 y 60 millones de dólares por cada uno de los capítulos que conforman esta temporada final, lo que situaría el presupuesto total entre los 400 y 480 millones de dólares.

Por si fuera poco, la compañía de la gran "N" lanzó no hace mucho un vídeo tras las cámaras, con imágenes de los nuevos capítulos y declaraciones de los actores y creadores durante el rodaje, donde prometían que esta temporada 5 será la más grande de todas y que contará con un final épico que "cerrará el círculo" y dejará a los fans "satisfechos".

"Con grietas que dividen la ciudad y el propio tiempo desmoronándose, Once, Mike, Will y el resto del grupo deben enfrentarse a Vecna en una batalla que atraviesa dimensiones y recuerdos", reza la sinopsis lanzada por Netflix de esta temporada 5.

El reparto incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Noah Schnapp (Will Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Jamie Campbell-Bower (Vecna).